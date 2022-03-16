День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и что нельзя делать в это время

День весеннего равноденствия - особенное время, когда длительность светового дня равняется ночи. Еще наши предки считали, что в это время весна вступает в свои права, и земля просыпается от зимней спячки.
Дата и точное время равноденствия
В этом году праздничная дата наступит 20 марта в 17:35. Начиная с 21 марта, продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться.
Считается, что именно с этого момента прекращаются заморозки и на Землю приходит тепло. Действительно, именно 20-21 марта синоптики обещают потепление.
Что нужно сделать 21 марта
Так как это время связано с обновлением природы, в свою жизнь также нужно впустить что-то новое. Например:
Желательно принять душ, мысленно смывая с себя все плохое и негативное, чтобы встретить новый жизненный цикл очищенными.
Что нельзя делать
Ругаться, злиться, сквернословить. Постарайтесь, как бы ни было трудно, внести позитивные мысли в жизнь.
Исключите любые обиды в этот день, а с окружающими общайтесь дружелюбно и позитивно.
Нельзя спорить с манипуляторами, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии.
Считается, что все загаданные желания в этот день сбываются, а сны - вещие.
Приметы в День весеннего равноденствия
Если в этот день мороз, то холода продлятся еще 40 дней.
Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия, будет хороший урожай пшеницы.
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