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День весеннего равноденствия 2022: дата, традиции и что нельзя делать в это время

Фото: Когда День весеннего равноденствия 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

День весеннего равноденствия - особенное время, когда длительность светового дня равняется ночи. Еще наши предки считали, что в это время весна вступает в свои права, и земля просыпается от зимней спячки.

Что можно и нельзя делать в это время, важные традиции - читайте ниже в нашем материале Lite.

Дата и точное время равноденствия

В этом году праздничная дата наступит 20 марта в 17:35. Начиная с 21 марта, продолжительность светового дня будет постепенно увеличиваться.

Считается, что именно с этого момента прекращаются заморозки и на Землю приходит тепло. Действительно, именно 20-21 марта синоптики обещают потепление.

Что нужно сделать 21 марта

Так как это время связано с обновлением природы, в свою жизнь также нужно впустить что-то новое. Например:

  • сделать уборку в доме, выбросить все ненужное и старое;
  • написать список дел и новых целей для себя;
  • загадать желание и записать его на листке бумаги, а затем спрятать;
  • попрощаться с негативными мыслями и помириться с теми, с кем в ссоре.

Желательно принять душ, мысленно смывая с себя все плохое и негативное, чтобы встретить новый жизненный цикл очищенными.

Что нельзя делать

Ругаться, злиться, сквернословить. Постарайтесь, как бы ни было трудно, внести позитивные мысли в жизнь.

Исключите любые обиды в этот день, а с окружающими общайтесь дружелюбно и позитивно.

Нельзя спорить с манипуляторами, ссориться или проводить этот день в апатии и депрессии.

Считается, что все загаданные желания в этот день сбываются, а сны - вещие.

Приметы в День весеннего равноденствия

Если в этот день мороз, то холода продлятся еще 40 дней.

Если птицы прилетели в День весеннего равноденствия, будет хороший урожай пшеницы.

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