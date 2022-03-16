День весняного рівнодення 2022: дата, традиції і що не можна робити в цей час

День весняного рівнодення - особливий час, коли тривалість світлового дня дорівнює ночі. Ще наші предки вважали, що в цей час весна вступає у свої права, і земля прокидається від зимової сплячки.
Дата і точний час рівнодення
Цього року святкова дата настане 20 березня о 17:35. Починаючи з 21 березня, тривалість світлового дня буде поступово збільшуватися.
Вважається, що саме з цього моменту припиняються заморозки і на Землю приходить тепло. Дійсно, саме 20-21 березня синоптики обіцяють потепління.
Що потрібно зробити 21 березня
Так як цей час пов'язаний з оновленням природи, у своє життя також потрібно впустити щось нове. Наприклад:
Бажано прийняти душ, подумки змиваючи з себе все погане і негативне, щоб зустріти новий життєвий цикл очищеними.
Що не можна робити
Лаятися, злитися, лихословити. Постарайтеся, як би не було важко, внести позитивні думки в життя.
Виключіть будь-які образи в цей день, а з оточуючими спілкуйтеся дружелюбно і позитивно.
Не можна сперечатися з маніпуляторами, сваритися або проводити цей день в апатії і депресії.
Вважається, що всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни - віщі.
Прикмети в День весняного рівнодення
Якщо в цей день мороз, то холоди триватимуть ще 40 днів.
Якщо птахи прилетіли в День весняного рівнодення, буде хороший урожай пшениці.
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