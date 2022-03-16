День весняного рівнодення 2022: дата, традиції і що не можна робити в цей час

Дата і точний час рівнодення

Цього року святкова дата настане 20 березня о 17:35. Починаючи з 21 березня, тривалість світлового дня буде поступово збільшуватися.

Вважається, що саме з цього моменту припиняються заморозки і на Землю приходить тепло. Дійсно, саме 20-21 березня синоптики обіцяють потепління.

Що потрібно зробити 21 березня

Так як цей час пов'язаний з оновленням природи, у своє життя також потрібно впустити щось нове. Наприклад:

зробити прибирання в будинку, викинути все непотрібне і старе;

написати список справ і нових цілей для себе;

загадати бажання і записати його на листку паперу, а потім заховати;

попрощатися з негативними думками і помиритися з тими, з ким у сварці.

Бажано прийняти душ, подумки змиваючи з себе все погане і негативне, щоб зустріти новий життєвий цикл очищеними.

Що не можна робити

Лаятися, злитися, лихословити. Постарайтеся, як би не було важко, внести позитивні думки в життя.

Виключіть будь-які образи в цей день, а з оточуючими спілкуйтеся дружелюбно і позитивно.

Не можна сперечатися з маніпуляторами, сваритися або проводити цей день в апатії і депресії.

Вважається, що всі загадані бажання в цей день збуваються, а сни - віщі.

Прикмети в День весняного рівнодення

Якщо в цей день мороз, то холоди триватимуть ще 40 днів.

Якщо птахи прилетіли в День весняного рівнодення, буде хороший урожай пшениці.