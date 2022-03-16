Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление
Погода в Украине принесет потепление уже 20-21 марта, однако ближайшая ночь все еще будет морозной, а день 17 марта - прохладным. Благодаря антициклону, почти без осадков и в основном солнечно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Наталки Диденко.
Что будет с температурой
Холоднее всего будет в Сумской области и на востоке. Ближайшая ночь -7... -12 градусов, днем 0... -4.
На остальных территориях ночью -3... -8, днем 0... +3. А на западе день будет самым теплым, до +5 градусов.
В восточной части Украины ожидается порывистый ветер.
Местами возможен снег
Небольшой снег возможен в четверг в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Карпат. На других территориях - без осадков.
"17-го марта в Украине предполагается повышенное атмосферное давление, антициклон, поэтому осадки какие-то существенные - вряд ли. Даже будет солнечно", - сообщила Диденко.
В Киеве четверг ожидается сухим и прохладным. Ближайшей ночью -3... -5 градусов, завтра днем 0... +2 градуса.
"Более теплый воздух начнет поступать в Украину в ближайшие воскресенье-понедельник", - сообщила синоптик.