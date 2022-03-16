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Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление

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Среда 16 марта 2022 14:17
Синоптик рассказала, когда в Украину придет потепление Фото: когда в Украину придет потепление (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет потепление уже 20-21 марта, однако ближайшая ночь все еще будет морозной, а день 17 марта - прохладным. Благодаря антициклону, почти без осадков и в основном солнечно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Наталки Диденко.

Что будет с температурой

Холоднее всего будет в Сумской области и на востоке. Ближайшая ночь -7... -12 градусов, днем 0... -4.

На остальных территориях ночью -3... -8, днем 0... +3. А на западе день будет самым теплым, до +5 градусов.

В восточной части Украины ожидается порывистый ветер.

Местами возможен снег

Небольшой снег возможен в четверг в Луганской и Донецкой областях, а также в районе Карпат. На других территориях - без осадков.

"17-го марта в Украине предполагается повышенное атмосферное давление, антициклон, поэтому осадки какие-то существенные - вряд ли. Даже будет солнечно", - сообщила Диденко.

В Киеве четверг ожидается сухим и прохладным. Ближайшей ночью -3... -5 градусов, завтра днем 0... +2 градуса.

"Более теплый воздух начнет поступать в Украину в ближайшие воскресенье-понедельник", - сообщила синоптик.

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