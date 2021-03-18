День весеннего равноденствия 2021: астролог рассказала, как изменится наша жизнь

День весеннего равноденствия, который наступит уже 20 марта в 11:37 по киевскому времени, считается началом нового астрологического года. В этот период стоит опасаться манипуляций, а после 20-го числа могут проснуться более агрессивные энергии, которые будут побуждать к действию.
Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.
По словам астролога, март - очень романтичный месяц, месяц влюбленностей, чувственных эмоций, эмпатии, сострадания и мира иллюзий. Этому периоду характерна полная погруженность в себя, свои проблемы и эмоции.
"В целом этот месяц хорош для разного рода авантюр от бизнесовых и политических до любовных. Но в это время, скрытое часто становится явным. Под влиянием водных стихий люди становятся более мягкими, добрыми, сентиментальными и поэтому есть опасность манипуляций и лжи", - пишет Арина Артуровна.
По словам астролога, если до 20 марта будет немного стремлений что-либо делать, так как будет одолевать лень и желание помечтать, то после 20-го вступят в силу более агрессивные, предприимчивые энергии, когда эти мечты захочется реализовать на деле.
Астролог считает, что успех ждет тех людей, которые решат, что пора действовать, а не лежать на диване.
Ранее Арина Артуровна также рассказала, кто и как сможет добиться успеха в период Меркурия в Рыбах.
Кроме того астролог перечислила ключевые события марта, которые могут сильно изменить нашу жизнь.