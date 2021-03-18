День весеннего равноденствия 2021: астролог рассказала, как изменится наша жизнь

По словам астролога, март - очень романтичный месяц, месяц влюбленностей, чувственных эмоций, эмпатии, сострадания и мира иллюзий. Этому периоду характерна полная погруженность в себя, свои проблемы и эмоции.

"В целом этот месяц хорош для разного рода авантюр от бизнесовых и политических до любовных. Но в это время, скрытое часто становится явным. Под влиянием водных стихий люди становятся более мягкими, добрыми, сентиментальными и поэтому есть опасность манипуляций и лжи", - пишет Арина Артуровна.

По словам астролога, если до 20 марта будет немного стремлений что-либо делать, так как будет одолевать лень и желание помечтать, то после 20-го вступят в силу более агрессивные, предприимчивые энергии, когда эти мечты захочется реализовать на деле.

Астролог считает, что успех ждет тех людей, которые решат, что пора действовать, а не лежать на диване.