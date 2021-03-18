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День весняного рівнодення 2021: астролог розповіла, як зміниться наше життя

Автор: Світлана Мащенко

День весняного рівнодення, який настане вже 20 березня в 11:37 за київським часом, вважається початком нового астрологічного року. У цей період варто побоюватися маніпуляцій, а після 20-го числа можуть прокинутися більш агресивні енергії, які будуть спонукати до дії.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

За словами астролога, березень - дуже романтичний місяць, місяць закоханостей, чуттєвих емоцій, емпатії, співчуття і світу ілюзій. Цьому періоду характерна повна заглибленість у себе, свої проблеми і емоції.

"загалом цей місяць хороший для різного роду авантюр від бізнесових і політичних до любовних. Але в цей час, часто приховане стає явним. Під впливом водних стихій люди стають більш м'якими, добрими, сентиментальними і тому є небезпека маніпуляцій і брехні", - пише Аріна Артуровна.

За словами астролога, якщо до 20 березня буде небагато прагнень що-небудь робити, позаяк буде долати лінь і бажання помріяти, то після 20-го вступлять в силу більш агресивні, заповзятливі енергії, коли ці мрії захочеться реалізувати на ділі.

Астролог вважає, що успіх чекає на тих людей, які вирішать, що настав час діяти, а не лежати на дивані.

Раніше Аріна Артуровна також розповіла, хто і як зможе домогтися успіху в період Меркурія в Рибах.

Крім того астролог перерахувала ключові події березня, які можуть сильно змінити наше життя.

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Новини України астрологДень весеннего равноденствия
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