День Святого Николая: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот день обязательно

День Святого Николая Чудотворца - любимый праздник детей и взрослых мы отметим сегодня, 19 декабря. В это утро малыши найдут под подушкой сладости, а вечером вся семья соберется за вкусным ужином.

Что можно и нельзя делать в этот праздник, важные традиции и приметы этого дня - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции праздника

Николай Чудотворец прославился, как защитник обездоленных, сирот, больных и нуждающихся. Издавна Николаю молились земледельцы, скотоводы и рыбаки, последних он защищал от опасностей на воде.

Утро 19 декабря нужно начать с праздничной молитвы, а вечером собирались за большим столом в кругу семьи, на котором должны были присутствовать постные блюда, рыба.

Раньше, начиная с этого дня, разрешалось свататься. А если девушка мечтала о встрече с суженым и замужестве, читала Святому Николаю молитвы.

Считалось, что святой Николай прощает грехи, поэтому люди пытались простить проступки своим родным.

Также было принято извиняться. Если человек пришел к вам 19 декабря и искренне принес извинения, нужно было угостить его куском пирога.

Детям прятали подарки под подушку. Если ребенок отличался воспитанием и сообразительностью, ему дарили что-то вкусное. А непослушным под подушки клали лозину.

В День Николая нужно одеться в новую красивую одежду и к празднику убрать в доме, чтобы он выглядел нарядно и красиво.

В день святого Николая также гадали на будущую судьбу.

Что нельзя делать на День Святого Николая

Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтом, рукоделием (шить, вязать, вышивать), стиркой, уборкой.

Отказывать нуждающимся в помощи, если у вас о ней просят - это большой грех.

Ругаться, сквернословить, злиться, выплескивать негативные эмоции, желать кому-либо зла.

Допускать грязь и беспорядок в доме - убраться следует накануне.

Нарушать Рождественский пост (есть мясо, яйца, масло, пить молоко). Но в праздник можно позволить себе рыбу и морепродукты.

Стричь волосы.

Просить в долг. К празднику нужно наоборот отдать все свои долги, чтобы не лишиться финансовой удачи на весь следующий год.

Приметы ко Дню Святого Николая

Каждый год есть два Николая: к зимнему Святому Николаю не бывает холода, а к летнему нет тепла.

Если сна деревьях иней - в следующем году будет много хлеба.

Когда на святого Николая идет дождь, будут хорошо расти озимые.

Если день морозный - на урожай овощей.

На святого Николая падает снег и заметает следы, к Рождеству будет мокрая погода.

Сколько снега на зимнего Николая, столько травы будет на летнего.

День ангела кроме Николая празднуют также мужчины с именем Максим.