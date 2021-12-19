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День Святого Миколая: що строго заборонено, а що потрібно зробити в цей день обов'язково

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Неділя 19 грудня 2021 05:30
День Святого Миколая: що строго заборонено, а що потрібно зробити в цей день обов'язково Фото: День Святого Миколая (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

День Святого Миколая Чудотворця - улюблене свято дітей і дорослих ми відзначимо сьогодні, 19 грудня. У цей ранок малюки знайдуть під подушкою солодощі, а ввечері вся сім'я збереться за смачною вечерею.

Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції і прикмети цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Важливі традиції свята

Микола Чудотворець прославився, як захисник знедолених, сиріт, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколаю молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх він захищав від небезпек на воді.

Ранок 19 грудня потрібно почати зі святкової молитви, а ввечері збиралися за великим столом в колі сім'ї, на якому повинні були бути присутніми пісні страви, риба.

Раніше, починаючи з цього дня, дозволялося свататися. А якщо дівчина мріяла про зустріч з судженим і заміжжя, читала Святому Миколаю молитви.

Вважалося, що Святий Миколай прощає гріхи, тому люди намагалися пробачити проступки своїм рідним.

Також було прийнято вибачатися. Якщо людина прийшла до вас 19 грудня і щиро принесла вибачення, потрібно було пригостити його шматком пирога.

Дітям ховали подарунки під подушку. Якщо дитина відрізнялася вихованням і кмітливістю, їй дарували щось смачне. А неслухняним під подушки клали лозину.

У День Миколая потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в будинку, щоб він виглядав ошатно і красиво.

У день святого Миколая також ворожили на майбутню долю.

Що не можна робити на День Святого Миколая

  • Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), пранням, прибиранням.
  • Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.
  • Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.
  • Допускати бруд і безлад в будинку - прибратися слід напередодні.
  • Порушувати Різдвяний піст (їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко). Але у свято можна дозволити собі рибу і морепродукти.
  • Стригти волосся.
  • Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.

Прикмети до Дня Святого Миколая

Щороку є два Миколая: до зимового Святого Миколая не буває холоду, а до літнього немає тепла.

Якщо на деревах іній - наступного року буде багато хліба.

Коли на святого Миколая йде дощ, будуть добре рости озимі.

Якщо день морозний - на урожай овочів.

На святого Миколая падає сніг і замітає сліди, до Різдва буде мокра погода.

Скільки снігу на зимового Миколая, стільки трави буде на літнього.

День ангела крім Миколи святкують також чоловіки з ім'ям Максим.

Раніше ми писали також, що не можна робити в День зимового сонцестояння.

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