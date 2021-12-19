День Святого Миколая: що строго заборонено, а що потрібно зробити в цей день обов'язково
День Святого Миколая Чудотворця - улюблене свято дітей і дорослих ми відзначимо сьогодні, 19 грудня. У цей ранок малюки знайдуть під подушкою солодощі, а ввечері вся сім'я збереться за смачною вечерею.
Що можна і не можна робити в це свято, важливі традиції і прикмети цього дня - читайте нижче в нашому матеріалі.
Важливі традиції свята
Микола Чудотворець прославився, як захисник знедолених, сиріт, хворих і нужденних. З давніх-давен Миколаю молилися хлібороби, скотарі і рибалки, останніх він захищав від небезпек на воді.
Ранок 19 грудня потрібно почати зі святкової молитви, а ввечері збиралися за великим столом в колі сім'ї, на якому повинні були бути присутніми пісні страви, риба.
Раніше, починаючи з цього дня, дозволялося свататися. А якщо дівчина мріяла про зустріч з судженим і заміжжя, читала Святому Миколаю молитви.
Вважалося, що Святий Миколай прощає гріхи, тому люди намагалися пробачити проступки своїм рідним.
Також було прийнято вибачатися. Якщо людина прийшла до вас 19 грудня і щиро принесла вибачення, потрібно було пригостити його шматком пирога.
Дітям ховали подарунки під подушку. Якщо дитина відрізнялася вихованням і кмітливістю, їй дарували щось смачне. А неслухняним під подушки клали лозину.
У День Миколая потрібно одягнутися в новий гарний одяг і до свята прибрати в будинку, щоб він виглядав ошатно і красиво.
У день святого Миколая також ворожили на майбутню долю.
Що не можна робити на День Святого Миколая
- Займатися важкою фізичною працею, ремонтом, рукоділлям (шити, в'язати, вишивати), пранням, прибиранням.
- Відмовляти тим, хто потребує допомоги, якщо у вас про неї просять, адже це великий гріх.
- Лаятися, лихословити, злитися, вихлюпувати негативні емоції, бажати кому-небудь зла.
- Допускати бруд і безлад в будинку - прибратися слід напередодні.
- Порушувати Різдвяний піст (їсти м'ясо, яйця, масло, пити молоко). Але у свято можна дозволити собі рибу і морепродукти.
- Стригти волосся.
- Просити в борг. До свята потрібно навпаки віддати всі свої борги, щоб не втратити фінансової удачі на весь наступний рік.
Прикмети до Дня Святого Миколая
Щороку є два Миколая: до зимового Святого Миколая не буває холоду, а до літнього немає тепла.
Якщо на деревах іній - наступного року буде багато хліба.
Коли на святого Миколая йде дощ, будуть добре рости озимі.
Якщо день морозний - на урожай овочів.
На святого Миколая падає сніг і замітає сліди, до Різдва буде мокра погода.
Скільки снігу на зимового Миколая, стільки трави буде на літнього.
День ангела крім Миколи святкують також чоловіки з ім'ям Максим.
Раніше ми писали також, що не можна робити в День зимового сонцестояння.