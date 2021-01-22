День Соборности Украины 2021: красивые поздравления и открытки

Сегодня, 22 января, в Украине традиционно отмечается День Соборности. В этот день был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

Редакция Lite собрала для вас красивые поздравления с праздником, который символизирует единство земель и целостность государства.

Поздравления в стихах

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!

З'єднали країну ми навіки.

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!

Одна Україна! Єдиная мати!

І краще країни нам не знайти!

***

З днем соборності привітаю кожного,

І побажаю українцям успіху крилатого.

Країні завжди йти вперед і розвиватися,

І чвари не впускати до рідної хати!

***

Лунає пісня солов'їна

І вітер віє степовий.

Моя соборна Україна

Знов зустрічає день новий.

Послухай, брате-українцю,

Хоч історично склалось так,

Що територія різниться,

Одна земля у нас, однак.

Ми з вами – це одне єдине,

Ми – це родина: ти і я.

Дві сторони у України,

Та Україна в нас одна.

А ми усі сини і дочки,

Неначе в морі кораблі,

Розкидані по всіх куточках

Всеукраїнської землі.

А наша єдність нездоланна,

Бо в нас тече козацька кров.

За скільки літ нас не здолали,

А отже вистоїмо знов.

Яка ж вдалась сьогодні днина!

Що хочеться співать пісень

Моя соборна Україна

Знов зустрічає новий день.

***

День соборной Украины

Празднуем сегодня,

Мы все вместе и едины

Всем большим народом.

В этот праздник всем желаю

С близкими встречаться

Только радости без края,

Только море счастья!

***

День соборности Украины,

Ты стала единой страной,

Желаем расцвета, удачи,

Твои герои повсюду с тобой!

Расти, крепчай, страна,

И в этот великий день,

Поздравим вновь тебя,

Нам это совсем не лень!

Зачитали поздравок,

Подарили всем цветок!

***

Поздравления в открытках

День Соборности Украины (фото из соцсетей)

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