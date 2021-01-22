День Соборності України 2021: красиві привітання та листівки

Сьогодні, 22 січня, в Україні традиційно відзначається День Соборності. В цей день було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в 1919 році.
Редакція Lite зібрала для вас гарні поздоровлення зі святом, яке символізує єдність земель і цілісність держави.
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
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Не треба нам сварок, незгоди, ганьби!
З'єднали країну ми навіки.
Не зможе ніщо розірвати наш союз.
Соборна країна! Ви чуєте?! Ні?!
Одна Україна! Єдиная мати!
І краще країни нам не знайте!
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З днем соборності привітаю шкірного,
І побажаю українцям успіху крилатого.
Країні завжди йти вперед і розвиватися,
І чвари не впускати до рідної хати!
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Лунає пісня солов'їна
І вітер віє степовий.
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
Послухай, брате-українцю,
Хоч історично склалось так,
Що територія різниться,
Одна земля у нас, однак.
Ми з вами – це одне єдине,
Ми – це батьківщина: ти і я.
Дві сторони в України,
Та Україна в нас одна.
А ми усі сини і дочки,
Неначе в морі кораблі,
Розкидані по всіх куточках
Всеукраїнської землі.
А наша єдність нездоланна,
Бо в нас тече козацька кров.
За скільки літ нас не здолали,
А отже вистоїмо знов.
Яка ж вдалась сьогодні днина!
Що хочеться співать пісень
Моя соборна Україна
Знов зустрічає новий день.
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День соборної України
Святкуємо сьогодні,
Ми всі разом і єдині
Всім великим народом.
У це свято усім бажаю
З близькими зустрічатися
Тільки радості без краю,
Тільки море щастя!
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День соборності України,
Ти стала єдиною країною,
Бажаємо розквіту, удачі,
Твої герої всюди з тобою!
Зростай наша країна,
І в цей великий день,
Привітаємо знов тебе,
Нам це зовсім не лінь!
Зачитали поздравок,
Подарували всім квітка!
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День Соборності України (фото з соцмереж)
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