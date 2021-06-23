День призраков 23 июня: что запрещено делать, главные приметы и именинники

23 июня 2021 согласно православной традиции чтят память святого Тимофея, который был наделен даром чудотворения. В народе его называют Днем призраков или Знамения Тимофея. Издавна люди верили, что любое событие, произошедшее в этот праздник, имеет пророческое значение.

Что нельзя делать в День призраков, а что сделать нужно обязательно, кто празднует именины, важные приметы и обряды - читайте ниже в нашем материале.

Что нужно сделать 23 июня

В этот день нужно быть веселым, улыбчивым и делиться с окружающим позитивной энергетикой и хорошим настроением.

Не следует сегодня сидеть дома - сходите в гости или позовите к себе друзей, родных и близких. За это вы будете вознаграждены удачей на целый год.

Интересно, что День призраков в народе не любили. Связано это со знамениями, которые, считалось, идут от лукавого. В этот день любой пустяк, на который обычно никто не обращал внимания, обретал пророческое значение.

К примеру, обознаться в человеке - к свадьбе или к похоронам, увидел радугу - к неурожаю и голодному году; появление большого количества белых бабочек, мух - к войне. Случайно надетая наизнанку одежда, разбитое зеркало - к ненастью.

Также в этот день открывался купальный сезон. Наши предки старались как можно больше вещей сделать в этот день с водой.

Что строго запрещено делать на Знамения Тимофея

Злиться и жадничать, иначе начнется черная полоса в деньгах и здоровье.

Заглядывать в чужое окно - заглянете, будете отвечать за чужие ошибки.

Трогать родинки - иначе с близким человеком может случиться беда.

Брать в руки зеркало - к беде в личной жизни.

Отказываться от приглашений в гости - к неудаче.

Выносить мусор - это к скандалу в семье.

Важные приметы на 23 июня

Вороны нахохлились - к непогоде.

Во время грозы белые тучи идут перед синими - будет град.

Если на Тимофея засуха, то в этот день добра не жди.

Если вороны стаей летят из-за леса - это значит, что будет болезненный год.

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Люди, родившиеся 23 июня, наделены способностью толковать всякие видения и знамения.

Сны на Тимофеев день - вещие, попытайтесь разгадать то, что явилось вам в вашем сознании. Главное - никому не говорить, что вам приснилось.

У кого 23 июня день ангела

Именины 23 июня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей. Поздравьте их с Днем ангела!