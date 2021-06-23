ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники

Новость на русском →
Середа 23 червня 2021 06:00
День привидів 23 червня: що заборонено робити, головні прикмети та іменинники Фото: Яке свято 23 червня 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

23 червня 2021 року згідно з православною традицією вшановують пам'ять святого Тимофія, який був наділений даром чудотворення. У народі його називають Днем привидів або Знамення Тимофія. З давніх-давен люди вірили, що будь-яка подія, що сталася в це свято, має пророче значення.

Що не можна робити в День привидів, а що зробити потрібно обов'язково, хто святкує іменини, важливі прикмети та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що потрібно зробити 23 червня

У цей день потрібно бути веселим, усміхненим і ділитися з оточуючим позитивною енергетикою і хорошим настроєм.

Не слід сьогодні сидіти вдома - сходіть в гості або покличте до себе друзів, рідних і близьких. За це ви будете винагороджені удачею на цілий рік.

Цікаво, що День привидів в народі не любили. Пов'язано це зі знаменнями, які, вважалося, йдуть від лукавого. У цей день будь-яка дрібниця, на яку зазвичай ніхто не звертав уваги, знаходила пророче значення.

Наприклад, обізнатися в людині - до весілля або до похорону, побачив веселку - до неврожаю і голодного року; поява великої кількості білих метеликів, мух - до війни. Випадково надітий навиворіт одяг, розбите дзеркало - до негоди.

Також в цей день відкривався купальний сезон. Наші предки намагалися якомога більше речей зробити в цей день з водою.

Що строго заборонено робити на Знамення Тимофія

  • Злитися і скупитися, інакше почнеться чорна смуга в грошах і здоров'ї.
  • Заглядати в чуже вікно - заглянете, будете відповідати за чужі помилки.
  • Чіпати родимки - інакше з близькою людиною може трапитися біда.
  • Брати в руки дзеркало - до біди в особистому житті.
  • Відмовлятися від запрошень в гості - до невдачі.
  • Виносити сміття - це до скандалу в сім'ї.

Важливі прикмети на 23 червня

  • Ворони нахохлилися - до негоди.
  • Під час грози білі хмари йдуть перед синіми - буде град.
  • Якщо на Тимофія посуха, то в цей день добра не чекай.
  • Якщо ворони зграєю летять через ліс - це означає, що буде болючий рік.

Це цікаво

Люди, що народилися 23 червня, наділені здатністю тлумачити всякі бачення і знамення.

Сни на Тимофіїв день - віщі, спробуйте розгадати те, що показалося вам у вашій свідомості. Головне - нікому не говорити, що вам наснилося.

У кого 23 червня день ангела

Іменини 23 червня відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ігнатій, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій. Привітайте їх з Днем ангела!

Раніше ми писали, коли українці відзначатимуть, мабуть, наймістичніше свято - день Івана Купала, яких традицій потрібно дотримуватися і що не можна робити.

Читайте LITE в Google News
Праздники
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська попередила про літню хвилю коронавірусу: може захопити зненацька
Голубовська попередила про літню хвилю коронавірусу: може захопити зненацька