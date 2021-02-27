День ангела Кирилла: красивые поздравления в стихах, открытках и видео

День ангела Кирилла по церковному календарю празднуют 27 февраля. Мы подготовили лучшие поздравления для Кириллов, Кирюш и Кирилловичей с именинами, которые наверняка порадую героев дня и подарят отличный заряд позитива.

Поздравления Кириллов в веселых и остроумных стихах и СМС, ярких открытках и видео - в материале Lite.

Отметим, что день именин считается старинной традицией в православном христианстве, когда почитают память святого, имя которого дали при рождении человеку и при таинстве крещения. 27 февраля чтят память святого равноапостольного Кирилла (Константина) по прозвищу Философ. Этот византийский миссионер жил в IX веке, и вместе с братом Мефодием был создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.

Само имя Кирилл имеет древнегреческое происхождение, и в переводе означает "господин", "владыка", а на персидском означает "солнце".

Поздравления в День ангела Кирилла

Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни все было хорошо.

***

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

***

Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла

***

Кирилл, желаю водопада

Из позитива и добра,

Успеха звездного парада,

С Фортуной песен до утра.

Я по душе желаю дела,

Не знать унынья и простуд,

Желаю, чтобы счастье зрело,

Плоды роняя там и тут.

Пусть будет радостно-уютный

В твоей судьбе любой из дней,

И если ветер — то попутный

Из веры, бодрости, идей!

***

Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла

***

Ты давно уж всех девчонок

Обаял и поразил,

Парень, конечно, видный,

Мачо ты у нас, Кирилл.

Я желаю, чтобы сильным,

Благородным был всегда,

Побеждал в любви, работе,

Не грустил чтоб никогда.

***

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил —

Чудесно, весело и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе все удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

***

Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла

***

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!

***

Красочных мгновений на пути..

Исполнения задуманных высот..

Расправляя крылья, ввысь лети,

Исключив, что кто-то подобьет..

Лишних денег и распахнутых дверей..

Любящих и преданных друзей..

***

Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла

***

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: "Милый!"

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!

***

Наш Кирилл отмечает именины,

В доме шум, веселье, шутки, смех,

Поздравления звучат красивые,

Улыбается тебе с утра успех.

Желаем счастья в жизни много – много,

Пусть будет светлою всегда дорога,

Пусть радуют тебя новости каждого дня,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

***

Видеопоздравления для Кириллов