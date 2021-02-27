День ангела Кирилла: красивые поздравления в стихах, открытках и видео
День ангела Кирилла по церковному календарю празднуют 27 февраля. Мы подготовили лучшие поздравления для Кириллов, Кирюш и Кирилловичей с именинами, которые наверняка порадую героев дня и подарят отличный заряд позитива.
Поздравления Кириллов в веселых и остроумных стихах и СМС, ярких открытках и видео - в материале Lite.
Отметим, что день именин считается старинной традицией в православном христианстве, когда почитают память святого, имя которого дали при рождении человеку и при таинстве крещения. 27 февраля чтят память святого равноапостольного Кирилла (Константина) по прозвищу Философ. Этот византийский миссионер жил в IX веке, и вместе с братом Мефодием был создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский язык.
Само имя Кирилл имеет древнегреческое происхождение, и в переводе означает "господин", "владыка", а на персидском означает "солнце".
Поздравления в День ангела Кирилла
Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Всех благ тебе, удачи и добра,
Чтобы судьба счастливою была,
Чтоб все проблемы решались легко,
Чтоб в жизни все было хорошо.
***
Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!
В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!
***
Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла
***
Кирилл, желаю водопада
Из позитива и добра,
Успеха звездного парада,
С Фортуной песен до утра.
Я по душе желаю дела,
Не знать унынья и простуд,
Желаю, чтобы счастье зрело,
Плоды роняя там и тут.
Пусть будет радостно-уютный
В твоей судьбе любой из дней,
И если ветер — то попутный
Из веры, бодрости, идей!
***
Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла
***
Ты давно уж всех девчонок
Обаял и поразил,
Парень, конечно, видный,
Мачо ты у нас, Кирилл.
Я желаю, чтобы сильным,
Благородным был всегда,
Побеждал в любви, работе,
Не грустил чтоб никогда.
***
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил —
Чудесно, весело и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
***
Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла
***
Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!
В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!
***
Красочных мгновений на пути..
Исполнения задуманных высот..
Расправляя крылья, ввысь лети,
Исключив, что кто-то подобьет..
Лишних денег и распахнутых дверей..
Любящих и преданных друзей..
***
Поздравительная открытка с Днем ангела Кирилла
***
Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: "Милый!"
Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!
***
Наш Кирилл отмечает именины,
В доме шум, веселье, шутки, смех,
Поздравления звучат красивые,
Улыбается тебе с утра успех.
Желаем счастья в жизни много – много,
Пусть будет светлою всегда дорога,
Пусть радуют тебя новости каждого дня,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
***
Видеопоздравления для Кириллов
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