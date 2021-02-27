День ангела Кирила: красиві привітання у віршах, листівках і відео

День ангела Кирила за церковним календарем відзначають 27 лютого. Ми підготували найкращі привітання Кирилів, Кирюш та Кириловичів з іменинами, які напевно порадую героїв дня і подарують відмінний заряд позитиву.

Привітання Кирилів у веселих і дотепних вірші та СМС, яскравих листівках і відео - в матеріалі Lite.

Зазначимо, що день іменин вважається стародавньою традицією в православному християнстві, коли вшановують пам'ять святого, ім'я якого дали при народженні людини та при таїнстві хрещення. 27 лютого вшановують пам'ять святого рівноапостольного Кирила (Костянтина) на прізвисько Філософ. Цей візантійський місіонер жив у IX столітті, і разом з братом Мефодієм був творцем перекладу Євангелія з грецької на давньослов'янську мову.

Саме ім'я Кирило має давньогрецьке походження, і в перекладі означає "пан", "володар", а на перській означає "сонце".

Привітання в День ангела Кирила

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Кирила,

Прийми привітання!

***

Наш Кирило святкує іменини,

У домі шум, веселощі та сміх,

І привітання лиш для нього нині,

І подарунки гарні від усіх.

Бажаєм щастя тобі багато,

Нехай буде світлим твій шлях завжди,

Нехай щоранку приходить свято,

А ангел завжди сидить на плечі.

***

Вітальна листівка з Днем ангела Кирила

***

У Кирила нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Усміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла

***

Вітальна листівка з Днем ангела Кирила

***

Бажаю в свято твоє, Кирило,

Щоб Бог здоров’я подарував,

Міцна була твоя родина,

Щасливу долю відшукав.

Щоб ти у справах зростав,

Гідний був будь-яких похвал.

Достаток у домі був завжди,

І додавали сил роки.

***

Днів Ангелів в році є дуже багато,

Та ось День Кирила сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Вітальна листівка з Днем ангела Кирила

***

Вітаємо Кирила щиро!

Бажаємо добра і миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

***

Кирило - ти в нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Вітальна листівка з Днем ангела Кирила

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Кирила іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом - молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо - ти такий!

Кириле, тебе вітаєм,

З днем твоїм,

І тобі одне бажаєм -

Будь завжди ти золотим!

***

Відеопривітання для Кирилів