Даша Квіткова розповіла, як дізналася про вагітність: плакали обоє

Даша Квіткова та Микита Добринін (фото: instagram.com/kvittkova)

Учасник телевізійного шоу "Холостяк-9" Микита Добринін і переможниця проєкту, Даша Квіткова, яка стала його дружиною, днями зізналися, що у них буде дитина.

Сьогодні дівчина розповіла, як дізналася про те, що знаходиться в цікавому положенні. За її словами, їй приснився сон. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"У сні я роблю два тести, які показують, що я вагітна, після я відразу беру телефон і пишу своїй подружці Ліні. (З якою я весь час обговорюю всі вагітні теми (вона вже мама) і кидала їй свої 20 негативних тестів). Так от, я пишу їй, скидаю тести, і ми обидві в шоці, вона каже: "ну все, залізобетонно", - розповіла Даша.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Вона зізналася, що насправді до питання вагітності разом з чоловіком підійшла дуже серйозно. Вона відвідувала лікарів і закривала питання, які їх турбували. Адже під час вагітності можуть загостритися хвороби, на які дівчата часто закривають очі.

"Скажу відразу, що навіть у самої здорової людини, на жаль, не завжди виходить завагітніти з першого разу. Тому якщо у вас опускаються руки і ви втрачаєте надію, відкиньте все це. Все буде і прийде під час", - заявила Квіткова.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Переможниця "Холостяка" також розповіла, що спочатку з чоловіком ставилася до вагітності трохи "фанатично". Вони так сильно хотіли дитину, що купували в аптеці відразу по 10 тестів.

Але нічого не відбувалося, і потім вона вирішила відпустити цю ситуацію. Тоді пара поїхала у Львів разом зі своїми друзями. Дівчина вже була вагітна, але ще не залу про це, поки їй не приснився сон.

Вранці вона не звернула увагу на свій сон і займалася своїми справами. Після цього вони з друзями поїхали в Чернівці, де дівчині було погано. Вона думала, що у неї отруєння.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Коли вони повернулися в Київ, то вона також не дуже добре себе почувала. А потім згадала, що у неї залишилося два тести. Один вона зробила ввечері, а другий вранці, і обидва вони були позитивними.

Потім вона здала ще аналізи, і вони теж показали, що вона вже місяць як в положенні. Вона повідомила радісну новину своєму чоловікові, і вони обоє плакали.

Нагадаємо, Ксенію Мішину та Олександра Еллерта звинуватили в тому, що вони повністю повторили фотосесію "холостяка" Микити Добриніна і його обраниці Даші Квиткової.

Ми також писали про те, що Микита Добринін і Даша Квіткова потрапили в серйозне ДТП під Києвом.