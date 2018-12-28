Як дарувати і отримувати подарунки: 4 корисних принципу

Алла Шоріна. Фото: facebook.com/allashorina17

Медіаменеджер і автор книг про художників Алла Шоріна поділилася своїми лайфхаками

напередодні Нового року Алла Шоріна розмістила на своїй сторінці в Facebook чотири нескладні правила щодо подарунків, які підвищують рівень щастя у зимові свята:

1.Здійснювати благодійні справи і нікому не розповідати про них

В цей період особливо хочеться ділитися і створювати чарівництво для інших людей. Можна попутно роздавати пожертвування усім, хто просить в метро і на вулиці - це теж "працює", але в рази сильніше надати допомогу (гроші, речі, волонтерство) тим людям або групам, яких знайшли ви що: не всі можуть схопити вас за рукав на вулиці з проханням про допомогу. А правило "не розповідати про благодійності" - очевидно: увагу інших людей до деяких сфер життя і дій, навіть найсвітліше, порушує сакральність. Це так само одна з причин, чому я рідко публікую в соцмережах фото сім'ї, обнімашек з дітьми і процес створення живопису.

Ми можемо бути частиною механізму чудес рівно так само, як і частиною механізму щодо їх руйнування.

2. Створюючи презенти, можна підтримати таланти оточуючих людей

Як мінімум, частину прикрас для ялинки замовити у рукодільниці - колеги або підлітків, які часто роблять неймовірно красиві вироби (бісер, акрил, мереживо), але соромляться розрекламувати свої таланти.

У нас, наприклад, найближчі друзі і рідні в різних точках світу щорічно отримують футболки з малюнками, зробленими дітьми Владом і Сніжаною. Одержувачі радіють футболки з оригінальними принтами і надсилають фото в таких обновочках, а маленькі художники отримують важливий їм емоційний плюс.

Фото: facebook.com/allashorina17

Аналогічним чином ми дарували письменникові чохол на ноутбук з колажем з обкладинок книг його авторства.

загалом, ідеї завжди знайдуться, коли вектор зрозумілий. А втілити їх сьогодні в Києві не складе труднощів: маючи трохи досвіду, можна створити виріб якістю вище, ніж в деяких визнаних магазинах.

3. Ділитися своїми бажаннями і цікавитися уподобаннями оточуючих

Приємно отримувати подарунки, які "прямо в десяточку", тобто, давно бажані та/або входять в сферу твоїх інтересів. А це означає, що гра в тотальну загадковість і мовчанку тут недоречна.

Говорити про свої уподобання і цікавитися смаками друзів - взагалі корисна звичка, а напередодні зимових свят з цього можна зробити цілу гру.

Незаклеенные листи Санти-Діда Мороза з переліком подарунків, wishlist, що обговорюється по телефону або відкритий блокнот на столі, багатозначні погляди і фото з магазину з бажаним подарунком, прямі запитання... Варіантів безліч!

У нас, наприклад, в колі друзів є умовна "хрещена фея", яка напередодні свята або перед походом великою компанією в гості дізнається "по секрету" у господаря будинку, що у нього в wishlist і ми, порадившись, вибираємо подарунок з цього списку або щось близьке.

Фото: facebook.com/allashorina17

Не завадить так само подивитися в соцмережах (особливо в Instagram), що "лайкають" ваші друзі. Зовсім скоро алгоритми в інтернеті будуть допомагати нам і з вибором подарунків (бізнес в Україні активно освоює можливості Big Data).

Але поки і без технологій дієвих методів предостатньо. Головне пам'ятати, що в світі багато предметів, які нам не потрібні, але зате порадували б когось іншого. Вибираючи уважно подарунок друзям і, даючи, в свою чергу, інформацію про своїх бажаннях - ми продовжуємо наше знайомство один з одним і це робить різдвяні свята ще урочистіше.

4. Насолоджуватися тим, що є, не відкладаючи на потім

Одного разу, я виявила, що зберігаю запечатаними, не використовую ті подарунки, які викликають у мене самий щирий захват. Так, наприклад, мені було шкода спалювати подаровані колегою фантастично красиві різдвяні свічки - років п'ять поспіль я виставляла їх як прикрасу в будинку, показувала гостям, милувалася. А набір образотворчих новорічних іграшок ручної роботи, привезений друзями з якихось закордонних майстерень, і зовсім лежав запакованим: прикрашаючи ялинку ми його кожен рік в захопленням розглядали, але на ялинку ці іграшки не вішали, побоюючись що вони розіб'ються. В якийсь момент я просто побачила дату на упаковці і усвідомила, що багато років просто не дозволяю собі та своїй родині насолодитися тим, що у нас вже є.

З тих пір ми відразу розпаковуємо і активно використовуємо подарунки.

Знаю, до речі, випадки, коли мами і бабусі старшого покоління пропонують передарувати "занадто гарні, на їх погляд, подарунки. Неусвідомлений відмова від найкращого може мати довготривалі наслідки. Я за те, що ми гідні всіх подарунків, які нам подарували люди, випадок, мир, доля.

Підхід "не скупитися" для себе поширюється і на інші сфери. Сюди ж входить задоволення повсюдно надягати "непрактичну" білу, яскраву, святкову одяг. Побутова техніка відсунула кордону "непрактичності" досить далеко.

Фото: Алла Шоріна.facebook.com/allashorina17

Є багато способів наповнити свята добром і радістю спілкування. Подарунки в цьому процесі - вираз турботи і уваги. Вони не можуть бути самоціллю, так як предмети самі по собі не можуть принести до вершин задоволення. Давайте наповнювати акт дарування любов'ю і "розтягувати" магія зимових свят, відправляючи фото, смс, відгуки, листівки з вдячністю тим, хто напередодні Різдва був Сантою для нас і дбайливо готував найкращі подарунки!

Нагадаємо, раніше ми писали, як привернути удачу і багатство в 2019 році.

Крім того, у нас є корисна інформація про те, що потрібно встигнути зробити до кінця 2018 року. До настання 2019 року залишається все менше часу, але до цієї події кожному з нас ще потрібно встигнути підготуватися.

Відео: РБК-Україна