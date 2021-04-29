Чистый четверг 2021: красивые открытки и душевные поздравления с праздником

Яркие открытки и приятные стихи и проза с поздравлениями с Чистым четвергом 2021

В день Чистого четверга,

Все мечтают, наверняка,

О помыслах чистых и нежных,

О чувствах, как снег белоснежный.

О добрых действах и мыслях,

О намереньях чистых,

О мирной жизни на Земле,

О счастье в каждой семье!

***

С Чистым четвергом тебя я поздравляю,

Пусть сегодня ангелы дом твой посещают,

Принесут тебе добро, свет и чистоту,

И смирение, любовь, счастье, теплоту!

Пусть душа твоя покой в этот день найдет,

Сердце истину сегодня пусть же обретет!

Хлеб вкуси, испей вина со своей семьей,

И за дружной посидите, доброй болтовней!

***

Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всем, что окружает! Пускай сбывается все то, о чем мечтаешь!

***

Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: amazingukraine.pro)

***

Порядок в доме, в душе уборка,

Сегодня будет трудный день.

Нужна сноровка, подготовка,

Чтоб сделать все, отбросим лень.

Помоем дружно и почистим,

Дурные мысли уберем,

На встречу к Богу, путь неблизкий,

И мы когда-нибудь дойдем!

***

Поздравляю с Чистым четвергом!

Солнце улыбается лучисто,

Вымыто, протерто все кругом,

В комнатах предпразднично и чисто.

И чисты все помыслы твои,

И дела, и людям пожеланья,

Мира тебе, счастья и любви!

Бог вознаградит за все старанья!

***

Открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)

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Сегодня день, когда душа обновляется, чтобы подготовиться к светлому Христову Воскресенью, пусть чистота ваших помыслов будет сравнима с водой в роднике, пусть все, о чем жалеете, навсегда смоется в памяти и станет чисто и тепло на сердце и в доме.

***

Да здравствует чистый четверг,

Пускай избавляет от хворей и бед,

Омойтесь водой, осененной добром,

И светлое счастье зайдет пусть же в дом!

Пусть мысли дурные утонут в воде,

Стремительной птицей летает в судьбе

Мечта долгожданная, желанье души,

И пусть будут радостны отныне все дни.

***

Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: amazingukraine.pro)

***

Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.

***

Выбрось хлам из дома, из души,

Освежи жилье свое и мысли.

Искупаться утром поспеши,

Ведь настал четверг сегодня чистый.

В этот день излечится болезнь,

Грех душевный смоется бесследно,

С верой искренней намного проще жизнь,

С верой всем спокойно и отрадно.

***

Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)

***

В чистый четверг желаю очистить душу и разум от всего, что плохое могло накопиться, забыть про все трудности, разломать стены тревог и печалей. Пусть с этого дня жизнь будет идти лишь верной дорогой, прямиком к счастью и любви.

***

С утра ты встань и приберись в квартире,

Очистив дом от мусора и пыли.

Затем в порядок мысли приведи,

Очистив их от злобы и хандры.

Очистись телом, баню посетив,

Быть чистым - это праздника мотив.

Я с Чистым четвергом поздравляю,

Пусть мысли чистые сегодня процветают.

***

Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)