Чистый четверг 2021: красивые открытки и душевные поздравления с праздником

Чистый четверг в 2021 году в Украине отмечают 29 апреля по православному календарю. В этот день христиане чтят память о Тайной вечере Спасителя с апостолами, очищаются душой и телом перед великим праздником Пасхи.
Чистосердечные поздравления с Великим четвергом в милых и красивых стихах, открытках и СМС придутся кстати для напоминания родным и близким о ваших добрых чувствах. Подборка таких - в нашем материале ниже.
В день Чистого четверга,
Все мечтают, наверняка,
О помыслах чистых и нежных,
О чувствах, как снег белоснежный.
О добрых действах и мыслях,
О намереньях чистых,
О мирной жизни на Земле,
О счастье в каждой семье!
***
С Чистым четвергом тебя я поздравляю,
Пусть сегодня ангелы дом твой посещают,
Принесут тебе добро, свет и чистоту,
И смирение, любовь, счастье, теплоту!
Пусть душа твоя покой в этот день найдет,
Сердце истину сегодня пусть же обретет!
Хлеб вкуси, испей вина со своей семьей,
И за дружной посидите, доброй болтовней!
***
Пусть в этот особый день станет светло и радостно на душе. Пусть чистая святая вода ручья, реки или озерка, омыв тебя, заберет с собой печали, беды и обиды, принеся покой. Желаю мира в сердце и душе. Желаю счастья близким и тебе! Пусть доброта сквозит во всем, что окружает! Пускай сбывается все то, о чем мечтаешь!
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Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: amazingukraine.pro)
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Порядок в доме, в душе уборка,
Сегодня будет трудный день.
Нужна сноровка, подготовка,
Чтоб сделать все, отбросим лень.
Помоем дружно и почистим,
Дурные мысли уберем,
На встречу к Богу, путь неблизкий,
И мы когда-нибудь дойдем!
***
Поздравляю с Чистым четвергом!
Солнце улыбается лучисто,
Вымыто, протерто все кругом,
В комнатах предпразднично и чисто.
И чисты все помыслы твои,
И дела, и людям пожеланья,
Мира тебе, счастья и любви!
Бог вознаградит за все старанья!
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Открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)
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Сегодня день, когда душа обновляется, чтобы подготовиться к светлому Христову Воскресенью, пусть чистота ваших помыслов будет сравнима с водой в роднике, пусть все, о чем жалеете, навсегда смоется в памяти и станет чисто и тепло на сердце и в доме.
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Да здравствует чистый четверг,
Пускай избавляет от хворей и бед,
Омойтесь водой, осененной добром,
И светлое счастье зайдет пусть же в дом!
Пусть мысли дурные утонут в воде,
Стремительной птицей летает в судьбе
Мечта долгожданная, желанье души,
И пусть будут радостны отныне все дни.
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Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: amazingukraine.pro)
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Пусть в Чистый четверг душа каждого будет светлой и ясной. Дом очистите от всего негативного и отрицательных мыслей. Пусть атмосфера будет доброй и приятной. Если дом наш будет чистым, то и настроение, отношения станут прекрасными. Ведь Господь любит порядок во всем.
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Выбрось хлам из дома, из души,
Освежи жилье свое и мысли.
Искупаться утром поспеши,
Ведь настал четверг сегодня чистый.
В этот день излечится болезнь,
Грех душевный смоется бесследно,
С верой искренней намного проще жизнь,
С верой всем спокойно и отрадно.
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Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)
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В чистый четверг желаю очистить душу и разум от всего, что плохое могло накопиться, забыть про все трудности, разломать стены тревог и печалей. Пусть с этого дня жизнь будет идти лишь верной дорогой, прямиком к счастью и любви.
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С утра ты встань и приберись в квартире,
Очистив дом от мусора и пыли.
Затем в порядок мысли приведи,
Очистив их от злобы и хандры.
Очистись телом, баню посетив,
Быть чистым - это праздника мотив.
Я с Чистым четвергом поздравляю,
Пусть мысли чистые сегодня процветают.
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Поздравительная открытка с Чистым четвергом (фото: pinterest.com)
Ранее мы рассказывали, какая молитва на Чистый четверг изменит судьбу и привлечет счастье.
А также писали о том, как правильно мыться на Чистый четверг, чтобы целый год быть счастливым и успешным.