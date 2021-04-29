Чистий четвер 2021: красиві листівки і душевні привітання зі святом

Яскраві листівки та приємні вірші та проза з вітаннями з Чистим четвергом 2021

На Чистий четвер нам роботи багато:

Оселю і душу довести до ладу.

Нехай цього дня не бариться робота,

Хай будуть приємними ваші турботи,

Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,

Хай буде здоров'я і щастя багато!

***

В Чистий Четвер рано встану,

В небо блакитне погляну,

Серце і душу відкрию,

Личенько біле умию.

Богу за всіх помолюся,

Від зла і бід відхрещуся,

Щастя й добра загадаю,

Великдень світлий стрічаю.

***

З Чистим Четвергом нехай наповниться ваш дім світом, помисли - чистотою, а душа легкістю. Нехай кришталево чиста свята вода стане джерелом здоров'я, а церковне богослужіння - тим заповітним спокоєм, який ви заслужили!

***

Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: amazingukraine.pro)

***

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорни.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

У Чистий Четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

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Листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)

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Сьогодні день, коли душа оновлюється, щоб підготуватися до світлого Христового Воскресіння, нехай чистота ваших помислів буде порівнянна з водою в джерелі, нехай все, про що шкодуєте, назавжди змиється в пам'яті та стане чисто і тепло на серці, і в оселі.

***

Змийте всі лихі думки, печалі

Хай ідуть вони від вас подалі!

Я бажаю, щоб пішли разом з водою,

Обійшли всі біди стороною!

Насолоджуйтесь сповна весною,

Чарівною, милою красою!

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Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: amazingukraine.pro)

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Хай у Чистий четвер душа кожного буде світлою та ясною. Будинок очистіть від усього негативного і негативних думок. Нехай атмосфера буде доброю і приємною. Якщо наш дім буде чистим, то і настрій, і стосунки стануть прекрасними. Адже Господь любить порядок у всьому.

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Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода - на вас проллється

Благословення Боже на віки!

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Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)

***

Нехай у Чистий четвер з дому підуть всі образи та тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки й печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.

***

Нехай змиє все водиця,

Життя ваше оновить,

Спокоєм і вірою

Надовго нагородить!

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Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)