Чистий четвер 2021: красиві листівки і душевні привітання зі святом

Чистий четвер у 2021 році в Україні відзначають 29 квітня за православним календарем. У цей день християни вшановують пам'ять про Таємну вечерю Спасителя з апостолами, очищаються душею і тілом перед великим святом Великодня.
Щиросердні привітання з Великим четвергом в милих і красивих віршах, листівках і СМС стануть доречними для нагадування рідним і близьким про ваші добрі почуття. Добірка таких - у нашому матеріалі нижче.
На Чистий четвер нам роботи багато:
Оселю і душу довести до ладу.
Нехай цього дня не бариться робота,
Хай будуть приємними ваші турботи,
Хай лихо і гріх обминуть вашу хату,
Хай буде здоров'я і щастя багато!
***
В Чистий Четвер рано встану,
В небо блакитне погляну,
Серце і душу відкрию,
Личенько біле умию.
Богу за всіх помолюся,
Від зла і бід відхрещуся,
Щастя й добра загадаю,
Великдень світлий стрічаю.
***
З Чистим Четвергом нехай наповниться ваш дім світом, помисли - чистотою, а душа легкістю. Нехай кришталево чиста свята вода стане джерелом здоров'я, а церковне богослужіння - тим заповітним спокоєм, який ви заслужили!
***
Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: amazingukraine.pro)
***
Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорни.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
У Чистий Четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.
***
Листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)
***
Сьогодні день, коли душа оновлюється, щоб підготуватися до світлого Христового Воскресіння, нехай чистота ваших помислів буде порівнянна з водою в джерелі, нехай все, про що шкодуєте, назавжди змиється в пам'яті та стане чисто і тепло на серці, і в оселі.
***
Змийте всі лихі думки, печалі
Хай ідуть вони від вас подалі!
Я бажаю, щоб пішли разом з водою,
Обійшли всі біди стороною!
Насолоджуйтесь сповна весною,
Чарівною, милою красою!
***
Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: amazingukraine.pro)
***
Хай у Чистий четвер душа кожного буде світлою та ясною. Будинок очистіть від усього негативного і негативних думок. Нехай атмосфера буде доброю і приємною. Якщо наш дім буде чистим, то і настрій, і стосунки стануть прекрасними. Адже Господь любить порядок у всьому.
***
Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода - на вас проллється
Благословення Боже на віки!
***
Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)
***
Нехай у Чистий четвер з дому підуть всі образи та тривоги, нехай серце покинуть всі похмурі думки й печалі, нехай попереду з’являться чисті і яскраві горизонти щастя, нехай у житті почнеться світла смуга благополуччя і добрих чудес.
***
Нехай змиє все водиця,
Життя ваше оновить,
Спокоєм і вірою
Надовго нагородить!
***
Вітальна листівка з чистим четвергом (фото: pinterest.com)
Раніше ми розповідали, яка молитва на Чистий четвер змінить долю і приверне щастя.
А також писали про те, як правильно митися на Чистий четвер, щоб цілий рік бути щасливим і успішним.