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Чорний Тигр принесе кардинальні зміни цим обраним знакам Зодіаку в 2022 році

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Четвер 04 листопада 2021 05:30
Чорний Тигр принесе кардинальні зміни цим обраним знакам Зодіаку в 2022 році Фото: Гороскоп 2022 (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 розповість нам про чотири знаки Зодіаку, які на думку астролога будуть, купатися в удачі і везінні в наступаючому новому році. Він буде проходити під знаком чорного Водяного Тигра - тварини, яка стане тотемним для цих щасливчиків, подарувавши їм кардинальні зміни.

Про це розповіла астролог Світлана Драган, пише EG.

Овен

На думку астролога, Овну пощастить найбільше в році Тигра. При цьому вам слід стримати запал, приборкати свій гарячий характер і навчитися йти на компроміси. Тоді перед вами відкриються нові перспективи на роботі, а найактивніші зможуть значно збільшити свій дохід.

Телець

Тельцям буде щастити практично у всьому. Астролог рекомендує людям даного знака не боятися приймати рішень, адже будь-який рух - внесок у ваше майбутнє. Деякі зможуть знайти особисте щастя, переживши розставання з партнером, з яким давно не по дорозі, і зустріти нову людину. А дехто зможе змінити роботу на більш перспективну.

Рак

Представників цього знака чекає вкрай насичений рік, повний змін і приємних сюрпризів. Але є умова - вам слід бути енергійними, поспішати, щоб скрізь встигнути. А ось на створення сім'ї, якщо ви самотні, розраховувати поки не варто, але плюси є - розставання допоможуть краще зрозуміти себе і вибудувати нові цілі.

Терези

Рік Тигра стане для Терезів дуже напруженим, але це непогано. Якщо ви народилися під даним знаком, вас чекає новий рівень життя. Деякі зможуть змінити місце проживання на краще, когось чекають корисні для кар'єри знайомства або ж зміна роду діяльності.

Відзначимо, що астролог Павло Глоба назвав невдах року чорного Тигра. І в своєму прогнозі він не зовсім згоден з астрологом, слова якого ми передали вище.

Також астролог Аріна Артуровна розповіла нам про важливу подію на початку листопада, яка може принести проблеми деяким людям.

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