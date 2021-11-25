Бурные романы, судьбоносные встречи и даже браки: каким знакам Зодиака год Тигра 2022 принесет любовь

Стихия Воды: Рак, Скорион, Рыбы

Астрологи говорят, что благодаря общительности и харизматичночти представителям водных знаков будет легко заводить знакомства в году Тигра.

Некоторые из связей могут обернуться бурными романами и даже браками.

При этом эксперты не советуют окунаться в омут с головой, получше присматриваться к потенциальным партнерам, чтобы не ошибиться.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Астрологи пророчат представителям огненной стихии бурные и страстные романы в 2022 году.

Однако может оказаться, что вам придется защищать свои чувства и бороться за свою любовь с соперниками.

Главное - покажите выдержку и разберитесь, чего вы хотите на самом деле, тогда все обернется в вашу пользу

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Вам астрологи рекомендуют не жертвовать своими чувствами ради материальных целей.

Только в таком случае вам удастся избежать споров и построить гармоничные отношения с партнером.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Представителям воздушной стихии астрологи советуют не увлекаться эмоциями, а жить разумом.

Ведь слишком легкое отношение к жизни не всегда приятно партнерам, а єто чревато необратимыми последствиями для отношений.

Тем же, кто еще не встретил половинку, год Тигра может подарить судьбоносную встречу.