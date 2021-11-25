Бурхливі романи, доленосні зустрічі і навіть шлюби: яким знакам Зодіаку рік Тигра 2022 принесе кохання

Стихія Води: Рак, Скоріон, Риби

Астрологи кажуть, що завдяки товариськості і харизматичночті представникам водних знаків буде легко заводити знайомства в році Тигра.

Деякі зі зв'язків можуть обернутися бурхливими романами і навіть шлюбами.

При цьому експерти не радять занурюватися у вир з головою, краще придивлятися до потенційних партнерів, щоб не помилитися.

Стихія Вогню: Овен, Лев, Стрілець

Астрологи пророкують представникам вогняної стихії бурхливі і пристрасні романи у 2022 році.

Однак може виявитися, що вам доведеться захищати свої почуття і боротися за свою любов з суперниками.

Головне - покажіть витримку і розберіться, чого ви хочете насправді, тоді все обернеться на вашу користь

Стихія Землі: Телець, Діва, Козеріг

Вам астрологи рекомендують не жертвувати своїми почуттями заради матеріальних цілей.

Тільки в такому випадку вам вдасться уникнути суперечок і побудувати гармонійні стосунки з партнером.

Стихія Повітря: Близнюки, Терези, Водолій

Представникам повітряної стихії астрологи радять не захоплюватися емоціями, а жити розумом.

Адже занадто легке ставлення до життя не завжди приємно партнерам, а це загрожує незворотними наслідками для взаємин.

Тим же, хто ще не зустрів половинку, рік Тигра може подарувати доленосну зустріч.