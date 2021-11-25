Бурхливі романи, доленосні зустрічі і навіть шлюби: яким знакам Зодіаку рік Тигра 2022 принесе кохання

Гороскоп на 2022-й рік розповість в любовному прогнозі для всіх знаків Зодіаку, що тотем року - Чорний Водяний Тигр принесе їм у сфері особистих відносин, сімейного життя, спілкування і пригод.
Про це пише SlovoFraza.
Астрологи кажуть, що завдяки товариськості і харизматичночті представникам водних знаків буде легко заводити знайомства в році Тигра.
Деякі зі зв'язків можуть обернутися бурхливими романами і навіть шлюбами.
При цьому експерти не радять занурюватися у вир з головою, краще придивлятися до потенційних партнерів, щоб не помилитися.
Астрологи пророкують представникам вогняної стихії бурхливі і пристрасні романи у 2022 році.
Однак може виявитися, що вам доведеться захищати свої почуття і боротися за свою любов з суперниками.
Головне - покажіть витримку і розберіться, чого ви хочете насправді, тоді все обернеться на вашу користь
Вам астрологи рекомендують не жертвувати своїми почуттями заради матеріальних цілей.
Тільки в такому випадку вам вдасться уникнути суперечок і побудувати гармонійні стосунки з партнером.
Представникам повітряної стихії астрологи радять не захоплюватися емоціями, а жити розумом.
Адже занадто легке ставлення до життя не завжди приємно партнерам, а це загрожує незворотними наслідками для взаємин.
Тим же, хто ще не зустрів половинку, рік Тигра може подарувати доленосну зустріч.
Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку рік Чорного Тигра принесе кардинальні зміни на думку астролога Павла Глоби.
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