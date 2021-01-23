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Будут серьезные погодные "качели": синоптик дал прогноз на февраль

Автор: Анна Киселева

Погода в Украине в феврале 2021 будет преимущественно теплой. Большая часть осадков выпадет в виде дождя. Однако ожидаются и морозы, но не такие сильные, как в январе. Кроме того, весна в этом году будет ранней. Такой прогноз дал самый известный украинский народный синоптик Леонид Горбань.

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В эфире телеканала "Украина 24" синоптик заявил, что первое значительное потепление будет в двадцатых числах февраля. Тогда и придет весна. До этого времени будут наблюдаться постоянные погодные "качели". При этом, Горбань уточняет, что морозы будут не такими свирепыми, как в январе 2021.

Несмотря на теплую погоду, месяц окажется щедрым на осадки.

"Снег с дождем будет 2-3 февраля, потом снег 6-7 февраля, потом снег с дождем, 9-13 числа тоже снег. Если на севере и востоке это будет снег, то южнее – дождь, на западе тоже дождь", – сообщил Горбань.

Напомним, что недавно мы публиковали фотографии невероятных крымских красот, укрытых плотным слоем снега. Настоящая зимняя сказка в Крыму – в нашем материале.

Ранее синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в Украину идет волна непогоды с затяжными дождями со штормовым ветром.

Напомним также, что недавно синоптик рассказал, где в Украине выпадет до полуметра снега.

Прогноз погоды
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Новости Украины синоптикЛеонид ГорбаньПогода