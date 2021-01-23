Будуть серйозні погодні "качелі": синоптик дав прогноз на лютий

Погода в Україні в лютому 2021 буде переважно теплою. Велика частина опадів випаде у вигляді дощу. Однак очікуються морози, але не такі сильні, як у січні. Крім того, весна цього року буде ранньою. Такий прогноз дав найвідоміший український народний синоптик Леонід Горбань.

В ефірі телеканалу "Україна 24" синоптик заявив, що перше значне потепління буде у двадцятих числах лютого. Тоді й прийде весна. До цього часу будуть спостерігатися постійні погодні "качелі". При цьому, Горбань уточнює, що морози будуть не такими лютими, як у січні 2021.

Попри теплу погоду, місяць виявиться щедрим на опади.

"Сніг з дощем буде 2-3 лютого, потім сніг 6-7 лютого, потім сніг з дощем, 9-13 числа теж сніг. Якщо на півночі та сході це буде сніг, то південніше – дощ, на заході теж дощ", – повідомив Горбань.

Нагадаємо, що нещодавно ми публікували фотографії неймовірних кримських красот, укритих товстим шаром снігу. Справжня зимова казка в Криму – у нашому матеріалі.

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну йде хвиля негоди з затяжними дощами зі штормовим вітром.

Нагадаємо також, що нещодавно синоптик розповів, де в Україні випаде до пів метра снігу.