Будьте внимательны в принятии решений: женский гороскоп с 2 по 8 августа

Овен

На работе возможны приятные разговоры с коллегами или начальством. Ожидается рост энергии для выполнения важных задач. Можно заняться поиском работы или повышением своей квалификации – отличный период для новых знаний и раскрытия талантов. Могут быть повышенные траты – будьте осторожны.

Телец

Будьте внимательны при принятии важных решений – они могут кардинально изменить вашу жизнь. У вас проявится способность манипулировать людьми, но стоит решить самостоятельно – использовать это умение или нет. Успех гарантирован во всех начинаниях. Постарайтесь вернуть самые старые долги.

Близнецы

Ваш магнетизм начнет нарастать и в ближайшие дни ждите приток добра, любви и приятных сюрпризов от близких людей. Можно организовать романтический ужин – он будет удачным и восполнит жизненную энергию. Обратите внимание на финансы и постарайтесь не тратить деньги на всякие мелочи. Неделя будет удачной для реализации планов и инвестиций – воспользуйтесь моментом.

Рак

Неделя станет отличной для какой-то крупной покупки, которую вы давно планировали. Можно решать вопросы с недвижимостью. Вас порадуют новые встречи и знакомства, и кто-то откроет вам двери в новую жизнь, с новыми возможностями. Будьте аккуратнее в своих высказываниях – могут быть последствия.

Лев

Вас ждет необычная неделя – много новых знакомств, которые будут важны в ближайшем будущем. Эта неделя отлично подходит для любовного свидания или романтического уединения с вашим спутником жизни. Старания последних лет неожиданно получат свою награду. Начальство заметит ваши усилия в работе и вас порадует полученная прибыль.

Дева

Обратите внимание на своих членов семьи – им понадобится ваша доброта и понимание. С финансами распоряжайтесь с умом, это поможет решить некоторые проблемы. В творчестве вас ожидает успех. А вот в любви ожидайте серьезные перемены, возможно даже смена места жительства. Вам могут предложить новое интересное и прибыльное дело, но подумайте хорошо, так как оно потребует значительных усилий.

Весы

Не пытайтесь никому ничего доказывать на этой неделе – все препятствия на вашем пути начнут сами рассыпаться. Важно – доводите все свои дела до конца и не пасуйте перед временными трудностями. Не слушайте советов со стороны, чтобы не спугнуть удачу. Помогите родным на этой неделе. На сложные ситуации старайтесь смотреть реалистично – это позволит укрепить отношения с близкими.

Скорпион

Скорпионам придется взять себя в руки и выдержать сложные испытания – предстоит долгий и трудный путь к успеху. Но это вас приведет к решению всех финансовых проблем. Уделите внимание работе, и вы сможете добиться всего, что хотите. Поддержка друзей и близких людей сыграет ключевую роль на этой неделе. Прислушайтесь к своей интуиции и выбирайте сердцем, отправляйтесь в путешествие.

Стрелец

Успех на этой неделе начнет зашкаливать и нужно будет крепко держать за хвост птицу удачи. Делайте то, чего от вас ожидают другие люди и получите награду. Проявите внимательность на дороге. Интимные отношения выйдут на новый уровень. В делах проявляйте изобретательность. На выходных прислушайтесь к партнеру – конфликт может затянуться надолго.

Козерог

Неделя будет удачной для инвестиций в бизнес или недвижимость. Не упустите те возможности, которые перед вами откроются. Деловые предложения помогут решить ваши финансовые трудности на долгий срок. Но будьте осторожны – отказывайтесь от того, что вызывает у вас сомнения. Помощь родным даст вам необходимую поддержку в трудных ситуациях.

Водолей

Удача будет на вашей стороне и вас ожидает неожиданный сюрприз. Возможны крупные финансовые поступления – распорядитесь деньгами правильно, но не тратьте много денег на отдых и развлечения. Составьте тщательный план на эту неделю и не упускайте из виду важные детали. Ваше общение с близкими людьми выйдет на новый уровень.

Рыбы

Энергия и силы будут в избытке на этой неделе – распорядитесь ими правильно. Не позволяйте недоброжелателям испортить ваше настроение и планы. Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, они могут принести денежные потери. В отношениях с близким человеком сделайте небольшую паузу и смените гнев на милость – это убережет вас от затяжного конфликта.