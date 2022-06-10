Бритни Спирс вышла замуж: фото со свадьбы, которую хотел сорвать ее бывший

Бритни Спирс в третий раз вышла замуж в четверг 9 июня. Звезда нулевых сказала "да" своему возлюбленному Сэму Асгари, с которым встречалась с 2016-го года. Свадебная церемония получилась скандальной из-за бывшего мужа певицы Джейсона Александера, который проник в поместье и вел оттуда трансляцию в соцсетях.
Читайте о подробностях и перипетиях в нашем материале Lite ниже.
Как пишет издание Metro, певица надела платье от Версаче, чтобы обменяться клятвами с любимым. Шла к алтарю певица под романтическую песню Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love.
Свадебный зал выглядел сказочно!
Площадку с празднования удалось подсмотреть с дрона.
Карета Золушки для молодоженов:
В гости к Бритни пожаловали ее звездные друзья: Мадонна, Пэрис Хилтон, Донателла Версаче, Селена Гомес, Леди Гага, Мэрайя Кэри и другие.
Экс-супруг Бритни, с которым она была замужем 55 часов, хотел сорвать свадьбу. Джейсон Александер перелез через забор поместья и хотел сделать прямую трансляцию со свадьбы. Но дежурившая на месте полиция быстро его задержала.
Фото: задержание экс-мужа Бритни на свадьбе (BackGrid)
Видео: Джейсон вел трансляцию со свадьбы
По слухам, единственным членом семьи Бритни, приглашенным на свадьбу, был ее брат Брайан. Отец Джейми Спирс, мать Линн Спирс и сестра Джейми-Линн Спирс исключены из списка приглашенных.
Сыновья Бритни от первого брака, 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс, также пропустили свадьбу.
Впервые Бритни вышла замуж 3 января 2004 года за Джейсона Александера, друга детства, в Лас-Вегасе. Брак был аннулирован через 55 часов, а Спирс заявила, что "не полностью отдавала себе отчет в серьезности происходящего".
В сентябре 2004-го Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна, танцора и модель. От него она родила двух сыновей - Шона Престона и Джейдена Джеймса.
В 2007-м году Бритни и Федерлайн расстались. Не обошлось без судов, скандалов из-за финансовых вопросов и опекунства.
В 2006 и 2007 году у Спирс были публичные срывы и скандалы. После этого опекунство над Бритни взял ее отец - он должен был контролировать личную и финансовую жизнь певицы.
Прошло 13 лет, прежде чем суд принял решение, что Бритни может сама распоряжаться своей жизнью. 12 ноября 2021-го Бритни стала наконец свободной.
С Сэмом Асгари она обручилась в сентябре 2021 года, а весной 2022-го стало известно о беременности певицы, которая, к сожалению, кончилась выкидышем.
И вот 9 июня Бритни и младший ее на 12 лет красавчик Сэм поженились.
Пока Сэм и Бритни не показали официальные фото, предлагаем посмотреть на совместные снимки пары:
Фото: instagram.com/samasghari
Фото: Getty Images
Фото: instagram.com/britneyspears
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