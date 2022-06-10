Брітні Спірс вийшла заміж: фото з весілля, яке хотів зірвати її колишній

Брітні Спірс втретє вийшла заміж у четвер 9 червня. Зірка нульових сказала "так" своєму коханому Сему Асгарі, з яким зустрічалася з 2016-го року. Весільна церемонія вийшла скандальною через колишнього чоловіка співачки Джейсона Александера, що проник до маєтку і вів звідти трансляцію в соцмережах.
Читайте про подробиці та перипетії в нашому матеріалі Lite нижче.
Як пише видання Metro, співачка одягла сукню від Версаче, щоб обмінятися клятвами з коханим. Йшла до вівтаря співачка під романтичну пісню Елвіса Преслі Can't Help Falling In Love.
Весільна зала виглядала казково!
Майданчик зі святкування вдалося підгледіти з дрону.
Карета попелюшки для молодят:
В гості до Брітні завітали її зіркові друзі. Як от Мадонна, Періс Хілтон, Донателла Версаче, Селена Гомес, Леді Гага, Мерайя Кері та інші.
Екс-чоловік Брітні, з яким вона була одружена 55 годин, хотів зірвати весілля. Джейсон Александер переліз через паркан маєтку і хотів зробити пряму трансляцію з весілля. Але поліція, що чергувала на місці, швидко його затримала.
Фото: затримання екс-чоловіка Брітні на весіллі (BackGrid)
Відео: Джейсон вів трансляцію з весілля
За чутками, єдиним членом сім'ї Брітні, запрошеним на весілля, був її брат Браян. Батько Джеймі Спірс, мати Лінн Спірс і сестра Джеймі-Лінн Спірс виключені зі списку запрошених.
Сини Брітні від першого шлюбу, 16-річний Шон Престон і 15-річний Джейден Джеймс, також пропустили весілля.
Вперше Брітні вийшла заміж 3 січня 2004 року за Джейсона Александера, друга дитинства, в Лас-Вегасі. Шлюб був анульований через 55 годин, а Спірс заявила, що "не повністю віддавала собі звіт в серйозності того, що відбувається".
У вересні 2004-го Брітні вийшла заміж з Кевіна Федерлайна, танцівника та модель. Від нього вона народила двох синів - Шона Престона та Джейдена Джеймса.
У 2007-му році Брітні та Федерлайн розлучилися. Не обійшлося без судів, скандалів через фінансові питання та опікунство.
У 2006 та 2007 році Спірс мала публічні зриви та скандали. Після цього опікунство над Брітні взяв її батько - він мав контролювати особисте й фінансове життя співачки.
Минуло 13 років, перш ніж суд ухвалив рішення, що Брітні може сама розпоряджатися своїм життям. 12 листопада 2021-го Брітні стала нарешті вільною.
Із Семом Асгарі вона заручилася у вересні 2021 року, а навесні 2022-го стало відомо про вагітність співачки, яка, на жаль, скінчилася викиднем.
І ось 9 червня Брітні та молодший за неї на 12 років красунчик Сем побралися.
Поки Сем та Брітні не показали офіційні фото, пропонуємо подивитися на спільні знімки пари:
Фото: instagram.com/samasghari
Фото: Getty Images
Фото: instagram.com/britneyspears
Раніше ми писали, що Брітні Спірс отримає 15 мільйонів за випуск книги про своє життя.
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