Благовещение в Украине: когда отмечаем и какие существуют традиции

Что за праздник Благовещение

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Это праздник в честь чудесного события, когда Пречистой Деве явился архангел Гавриил с вестью, что ей суждено стать матерью Великого Спасителя. Дата этого праздника не меняется.

Традиции на Благовещение

Так как этот праздник выпадает на период Великого поста, то остается запрет на мясо, молоко и яйца. Однако можно разнообразить рацион рыбой и блюдами с постным маслом. И позволяется выпить бокал вина.

В этот день посещают церковь, чтобы освятить семена и саженцы, которые начинают высаживать в землю после праздника. До этого праздника не начинают весенне-полевые работы.

Также есть старая традиция в этот день выпускать в небо белых голубей, которые символизируют благую весть и наступление весны.

Запреты на Благовещение

Строгих запретов на домашнюю работу нет, но в этот день верующие стараются ограничить себя от суеты и мирских забот, и провести день в молитвах. "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет", - так говорили в старину.

Нельзя ничего одалживать – ни вещи, ни деньги.

Запрещено заниматься рукоделием.

Нельзя охотиться, проводить шумные гуляния и веселиться.

Нельзя надевать новую одежду, зажигать свечи в доме и крутить что-то в руках – волосы или нитки.

Нельзя конфликтовать, сквернословить, печалиться и желать кому-то зла.