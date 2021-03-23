Благовіщення в Україні: коли відзначаємо і які існують традиції

Що за свято Благовіщення

Благовіщення - одне з найважливіших свят у християнстві, що означає благу звістку про наближення звільнення народу від гріха. Це свято на честь чудесної події, коли Пречистій Діві явився архангел Гавриїл зі звісткою, що їй судилося стати матір'ю Великого Спасителя. Дата цього свята не змінюється.

Традицією на Благовіщення

Оскільки це свято випадає на період Великого посту, то залишається заборона на м'ясо, молоко і яйця. Однак можна урізноманітнити раціон рибою і стравами з пісним маслом. І дозволяється випити келих вина.

В цей день ходять до церкви, щоб освятити насіння і саджанці, які починають висаджувати в землю після свята. До цього свята не починають весняно-польові роботи.

Також є стара традиція у цей день випускати в небо білих голубів, які символізують благу звістку і настання весни.

Заборони на Благовіщення

Суворих заборон на домашню роботу немає, але в цей день віруючі намагаються обмежити себе від суєти та мирських турбот, і провести день в молитвах. "На Благовіщення птах гнізда не в'є, а дівка коси не плете", - так говорили в давнину.

Не можна нічого позичати – ні речі, ні гроші.

Заборонено займатися рукоділлям.

Не можна полювати, проводити галасливі гуляння і веселитися.

Не можна надягати новий одяг, запалювати свічки в домі та крутити щось у руках – волосся або нитки.

Не можна конфліктувати, лихословити, сумувати та бажати комусь зла.