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Банкротство и упадок: астролог предупредила один знак Зодиака об опасности в июне

Фото: Гороскоп на июнь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2022 расскажет о знаке Зодиака, который будут преследовать неудачи в первый месяц лета. Этого представителя зодиакального круга постигнут проблемы и опасности, но он сможет с ними справиться.

Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп за своим Асцедентом (восходящим знаком) и по знаку Зодиака.

"В июне 2022 этот знак ждет материальный ущерб в результате кражи, аварий или непреодолимых обстоятельств. Большие потери в политической, социальной деятельности, а также на криптобиржах", - рассказывает эксперт.

Неудачливым знаком Зодиака первого месяца лета назван Лев

Но есть и хорошие новости. Астролог говорит, что Львам не стоит отчаиваться: будут и счастливые известия, и удача в творчестве, обретение друзей среди иностранцев, политиков, творческих и известных личностей. Успешный запуск телеграмм-каналов, групп, различных объединений в том числе и бизнессообществ.

Кроме того Львов в июне 2022 года ждут встречи с успешными людьми за рубежом.

С личной жизнью тоже все непросто

Астролог говорит, что полнолуние в июне 2022 года высветит проблемы зачатия, взаимоотношений с детьми, а также проблемы с любимыми и огорчения в любви, склонность к разрыву.

"Не ждите, чтобы окружающие обратили на вас внимание: пользуйтесь любым удобным случаем, чтобы попасться им на глаза", - советует Арина.

Кроме того, июнь 2022 будет затрагивать взаимоотношения и деятельность, связанную с престарелыми членами семьи, начальством и представителями власти. Взаимоотношения с женщинами в этот период заметно повлияют на ваше будущее. Есть шанс, что ваш союзник, супруг или партнер получит признание, деньги или продвижение.

Брак в июне 2022 указывает на обретение высокого положения, или то, что вы заключаете союз чисто из меркантильных побуждений.

Велика вероятность конфликтов

Возможны конфликты с начальством, чиновниками, матерью, свекровью, отчуждение или разлука с партнером по браку. У вашего партнера могут появиться дела за границей, в связи с чем он может отправиться туда. Ему могут предложить работу за границей.

"В это время Львы будут проявлять большую общественную активность, могут приобщиться к агитационной деятельности, принимать участие во всевозможных политических акциях, демонстрациях, митингах и выступлениях. Также в это время возможны неприятности с иностранцами, конфликты с преподавателями, проблемы со сдачей экзаменов. Существует реальная опасность в поездках, скандалы в пути, неприятности или травмы вдали от дома", - предупредила астролог.

Ранее астролог составила также самый полный гороскоп на июнь 2022 для всех знаков Зодиака.

Помимо этого сообщалось про единственный знак Зодиака, который ждет богатство и успех.

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