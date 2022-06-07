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Аварии, травмы и обострения болезней: этот знак Зодиака сильно подведет здоровье в июне

Коллаж РБК-Украина: Гороскоп здоровья на июнь 2022
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июнь 2022 расскажет об одном знаке Зодиака, которому сильно не повезет со здоровьем. Этот представитель зодиакального круга рискует попасть в травматические ситуации, есть вероятность хирургического вмешательства, несчастных случаев.

Прогнозом с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Не повезет в июне 2022... Скорпионам

"Если почувствуете недомогание, сразу предпринимайте какие-либо действия, направленные на улучшение или укрепление собственного здоровья. Запишитесь в тренажерные секции, посещайте сеансы массажа, бегайте по утрам и тому подобное", - прогнозирует эксперт.

Могут обостриться хронические болезни, в некоторых случаях может возникнуть необходимость в операции. Но соглашаться на нее следует только в случае экстренной необходимости.

Кроме того возможны аварии, пожар на рабочем месте, поломка механизмов и другие технические проблемы. Увеличивается опасность несчастного случая на производстве.

А вот с деньгами Скорпиону будет везти

В июне 2022 года Скорпионов ждет выгода от чужих денег и вещей, доходы от коммерческой деятельности и бизнеса.

"Приобретение очень дорогих вещей. Большие инвестиции. Подарки от партнера по браку. Возможно получение наследства в результате чьей-то смерти", - рассказывает Арина.

При этом могут быть и неоправданные расходы, связанные с риском. Чрезмерные расходы. Невыполнение обязательств по кредитам.

"Приобретение недвижимости или получение наследства, получение ипотеки, благоприятное время для строительства и капитального ремонта. Благоприятное время с 12 по 20 июня", - добавила астролог.

Ранее мы писали, какой Знак Зодиака преуспеет в бизнесе и карьере.

Также астролог дала полный прогноз для всех знаков Зодиака на июнь 2022.

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