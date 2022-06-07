Аварії, травми й загострення хвороб: цей знак Зодіаку сильно підведе здоров'я у червні

Не пощастить у червні 2022... Скорпіонам

"Якщо відчуєте нездужання, відразу робіть які-небудь дії, спрямовані на поліпшення або зміцнення власного здоров'я. Запишіться в тренажерні секції, відвідуйте сеанси масажу, бігайте вранці тощо", - прогнозує експерт.

Можуть загостритися хронічні хвороби, в деяких випадках може виникнути необхідність в операції. Але погоджуватися на неї слід тільки в разі екстреної необхідності.

Крім того можливі аварії, пожежа на робочому місці, поломка механізмів та інші технічні проблеми. Збільшується небезпека нещасного випадку на виробництві.

А от з грошима Скорпіону щаститиме

У червні 2022 Скорпіонів чекає вигода від чужих грошей і речей, доходи від комерційної діяльності та бізнесу.

"Придбання дуже дорогих речей. Великі інвестиції. Подарунки від партнера по шлюбу. Можливе отримання спадщини в результаті чиєїсь смерті", - розповідає Аріна.

При цьому можуть бути і невиправдані витрати, пов'язані з ризиком. Надмірні витрати. Невиконання зобов'язань за кредитами.

"Придбання нерухомості або отримання спадщини, отримання іпотеки, сприятливий час для будівництва та капітального ремонту. Сприятливий час з 12 по 20 червня", - додала астролог.