Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в январе 2022 грозит банкротство
Гороскоп на январь 2022 предупреждает некоторые знаки Зодиака о финансовых трудностях, которые могут их настигнуть. Если вы в этом списке, будьте осторожны и внимательны как никогда, чтобы в последующие месяцы не пришлось выбираться из "денежной ямы".
Об этом пишет Ftimes.
Рак
Астрологи говорят, что в январе Рака может покинуть финансовая удача, из-за чего не получится укрепить свое финансовое положение. Средства будут буквально испаряться из-за большого количества трат.
Избегайте крупных покупок, не планируйте поездки и отложите принятие важных финансовых решений. А лучше - начните экономить прямо сейчас.
Весы
Представителей этого знака ждут трудности в бизнесе, существует риск банкротства. Вы рискуете потерять все свои средства, включая накопления, вклады.
Пока же вам следует набраться терпения, и что важно хорошо отдыхать, так как существует риск профессионального выгорания. Астрологи говорят, что набравшись терпения вы сможете пережить материальные трудности и дождаться вашей "белой полосы".
Стрелец
В январе удача отвернется от Стрельца. Начальство будет к вам придираться, поэтому повышения зарплаты или премий ждать точно не придется.
Если вы планировали подработать, ваши планы, скорее всего, сорвутся, а вложения могут прогореть. Астрологи не советуют вам брать на себя много дел сразу, тогда удастся все четко спланировать и пережить трудные времена.
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