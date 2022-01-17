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Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в январе 2022 грозит банкротство

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Понедельник 17 января 2022 05:30
Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в январе 2022 грозит банкротство Фото: Гороскоп на январь 2022 (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на январь 2022 предупреждает некоторые знаки Зодиака о финансовых трудностях, которые могут их настигнуть. Если вы в этом списке, будьте осторожны и внимательны как никогда, чтобы в последующие месяцы не пришлось выбираться из "денежной ямы".

Об этом пишет Ftimes.

Рак

Астрологи говорят, что в январе Рака может покинуть финансовая удача, из-за чего не получится укрепить свое финансовое положение. Средства будут буквально испаряться из-за большого количества трат.

Избегайте крупных покупок, не планируйте поездки и отложите принятие важных финансовых решений. А лучше - начните экономить прямо сейчас.

Весы

Представителей этого знака ждут трудности в бизнесе, существует риск банкротства. Вы рискуете потерять все свои средства, включая накопления, вклады.

Пока же вам следует набраться терпения, и что важно хорошо отдыхать, так как существует риск профессионального выгорания. Астрологи говорят, что набравшись терпения вы сможете пережить материальные трудности и дождаться вашей "белой полосы".

Стрелец

В январе удача отвернется от Стрельца. Начальство будет к вам придираться, поэтому повышения зарплаты или премий ждать точно не придется.

Если вы планировали подработать, ваши планы, скорее всего, сорвутся, а вложения могут прогореть. Астрологи не советуют вам брать на себя много дел сразу, тогда удастся все четко спланировать и пережить трудные времена.

Ранее мы писали, что знаменитый астролог назвал главных счастливчиков февраля 2022 среди знаков Зодиака.

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