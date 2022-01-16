Астрологи назвали только три знака Зодиака, которые в 2022-м встретят настоящую любовь

Лев

Астрологи говорят, что в 2022 году вы полюбите всем своим большим сердцем. Не исключено, что новое чувство поможет вам понять, что карьерные амбиции не могут соревноваться с чистыми эмоциями и привязанностью. В любом случае вам придется сделать выбор.

Стрелец

Астрологи говорят, что в год Черного Тигра вы будете много путешествовать, однако это не помешает вам создать свое гнездышко. Если вы одиноки, то с большой вероятностью в этом встретите человека, который будет иметь аналогичные планы на жизнь. Не исключено, что именно с ним вы и построите семью.

Козерог

Прагматичные Козероги позволят себе отдаться чувствам и откроют новую главу в своей жизни. Астрологи говорят, что вас ждут большие перемены в 2022 году, который уж точно не будет похож на любой другой. Романтика обещает перерасти в серьезные отношения.