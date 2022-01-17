Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у січні 2022 загрожує банкрутство
Гороскоп на січень 2022 попереджає деякі знаки Зодіаку про фінансові труднощі, які можуть їх наздогнати. Якщо ви в цьому списку, будьте обережні і уважні як ніколи, щоб в наступні місяці не довелося вибиратися з "грошової ями".
Про це пише Ftimes.
Рак
Астрологи кажуть, що в січні Рака може покинути фінансова удача, через що не вийде зміцнити своє фінансове становище. Кошти будуть буквально випаровуватися через велику кількість витрат.
Уникайте великих покупок, не плануйте поїздки і відкладіть прийняття важливих фінансових рішень. А краще - почніть економити прямо зараз.
Терези
Представників цього знака чекають труднощі в бізнесі, існує ризик банкрутства. Ви ризикуєте втратити всі свої кошти, включаючи накопичення, вклади.
Поки ж вам слід набратися терпіння, і що важливо добре відпочивати, так як існує ризик професійного вигорання. Астрологи кажуть, що набравшись терпіння ви зможете пережити матеріальні труднощі і дочекатися вашої "білої смуги".
Стрілець
У січні удача відвернеться від Стрільця. Начальство буде до вас чіплятися, тому підвищення зарплати або премій чекати точно не доведеться.
Якщо ви планували підробити, ваші плани, швидше за все, зірвуться, а вкладення можуть прогоріти. Астрологи не радять вам брати на себе багато справ відразу, тоді вдасться все чітко спланувати і пережити важкі часи.
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