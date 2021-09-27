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Астрологи назвали три знака Зодиака, которых скоро ждет "дождь из денег"

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым невероятно повезет на этой неделе с финансами. Астрологи назвали главных счастливчиков Фортуны с 27 сентября по 3 октября.

Об этом пишет Slovofraza.

Лев

Больше всего с финансами на этой неделе повезет представителям профессий, связанных с недвижимостью (риелторы, строительный бизнес, ремонт). А вот остальным Львам следует быть аккуратнее. Ведь на этой неделе вам придется расплачиваться за прошлые кармические ошибки.

Весы

У Весов ожидается очень продуктивная неделя в сфере финансов. Это ваше время выстрелить новой идеей, начать новый бизнес или найти новую работу с более благоприятными условиями. Астрологи говорят, что некоторых людей этого Знака ждут разочарования, но не нужно этого бояться. Они закроют одни двери и откроют другие.

Козерог

Во второй половине недели возможен стремительный рост. Удача будет на вашей стороне, поэтому вам необходимо действовать решительно, смело. Это идеальное время для представителей творческих профессий. Приобщитесь к прекрасному - посетите музеи, пересмотрите классические фильмы, почитайте интересные и научно-познавательные книги.

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