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Астролог указала на три знака Зодиака, которым в ноябре 2021 повезет больше всех

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 06:00
Астролог указала на три знака Зодиака, которым в ноябре 2021 повезет больше всех Фото: Гороскоп на ноябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 сулит трем знакам Зодиака большую удачу в финансовой, деловой и бизнес-сфере. Кто эти везунчики, как им не растерять удачу и добиться максимальных успехов на исходе осени - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Рак

Ракам астролог рекомендует сосредоточиться на финансовой стороне жизни. Деньги будут у других людей, а ваша задача - привлечь их в свою жизнь, наладить нужные контакты с партнерами, клиентами, провести сделки.

"Несмотря на большую возложенную на них ответственность, удача будет сопутствовать Ракам везде... У вас могут появиться лучшие возможности для профессионального роста и продвижения по карьерной лестнице", - говорит астролог и предупреждает, что напряденный график может не очень хорошо сказаться на вашем здоровье.

Близнецы

Деловая сторона Близнецов в ноябре 2021 показывает вполне удачное продвижение вперед.

"Между подчиненными и вышестоящим руководством у вас складываются наиболее благоприятные для успешной работы отношения. Это удачное время для официальных и серьезных долгосрочных дел, связанных с чужими деньгами: сделок, обращения в банк, инвестиций", - прогнозирует Арина Артуровна.

Весы

В ноябре 2021 практичность и рациональный взгляд Весов дадут свою пользу в развитии бизнеса. Природная общительность и позитивная энергетика позволит заключить выгодную сделку или найти нового надежного компаньона.

В плане ведения торговых операций, финансовых оборотов и прочих денежных сделок в этом месяце для вас будет складываться максимально благоприятная ситуация.

Ранее астролог также рассказала, что ждет все знаки Зодиака в ноябре 2021 в сфере любви, карьеры и финансов.

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