ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Астролог вказала на три знаки Зодіаку, яким в листопаді 2021 пощастить найбільше

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 06:00
Астролог вказала на три знаки Зодіаку, яким в листопаді 2021 пощастить найбільше Фото: Гороскоп на листопад 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на листопад 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку велику удачу у фінансовій, діловій і бізнес-сфері. Хто ці везунчики, як їм не розгубити удачу і домогтися максимальних успіхів під кінець осені - читайте нижче в нашому матеріалі.

Прогнозом з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Рак

Ракам астролог рекомендує зосередитися на фінансовій стороні життя. Гроші будуть у інших людей, а ваше завдання - привернути їх у своє життя, налагодити потрібні контакти з партнерами, клієнтами, провести угоди.

"Попри велику покладену на них відповідальність, удача буде супроводжувати Раків скрізь... У вас можуть з'явитися кращі можливості для професійного зростання і просування по кар'єрних сходах", - говорить астролог і попереджає, що напружений графік може не дуже добре позначитися на вашому здоров'ї.

Близнюки

Ділова сторона Близнюків в листопаді 2021 показує цілком вдале просування вперед.

"Між підлеглими і вищестоящим керівництвом у вас складаються найбільш сприятливі для успішної роботи відносини. Це вдалий час для офіційних і серйозних довгострокових справ, пов'язаних з чужими грошима: угод, звернення в банк, інвестицій", - прогнозує Аріна Артуровна.

Терези

У листопаді 2021 практичність і раціональний погляд Терезів дадуть свою користь у розвитку бізнесу. Природна товариськість і позитивна енергетика дозволить укласти вигідну угоду або знайти нового надійного компаньйона.

У плані ведення торгових операцій, фінансових оборотів та інших грошових угод в цьому місяці для вас буде складатися максимально сприятлива ситуація.

Раніше астролог також розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в листопаді 2021 у сфері коханні, кар'єри та фінансів.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція
Як завантажити COVID-сертифікат в Дію, якщо у вас тільки паперовий паспорт: інструкція