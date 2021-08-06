Астролог попередила про важливі події серпня: починається напружений час

Астролог розповіла про найважливіші події серпня 2021, які так чи інакше будуть впливати на життя кожного з нас. Молодик на початку місяця, повня - в кінці, з'єднання планет і зодіакальних сузір'їв та інші події.

Сонце у Леві напружене Сатурном

Ця подія триватиме до 10 серпня (почалася вона 28 липня). За словами астролога, в цей час додаткова відповідальність і обов'язки можуть лягти на вас важким і непосильним вантажем.

Але з іншого боку педантичність і скрупульозний підхід до роботи допоможе вам досягти хороших результатів. Може здатися, що ви робите один крок вперед і вісім - назад. Будь-який процес буде йти з великими гальмами.

"Якщо ви найманий співробітник, то начальство в цілому буде приймати ваші зусилля як належне, а вам доведеться виконувати будь-які їхні вимоги. Недбалість в роботі або безвідповідальність не тільки неприйнятні, але і спрацюють в майбутньому проти вас", - вважає експерт.

При цьому не варто домагатися розташування або розраховувати на удачу, щоб утриматися на плаву в цей період, адже тільки важка і наполеглива праця дадуть результат.

"Халяви не буде. Але будуть з'являтися шанси і сигнали, що сприяють професійному розвитку, ніби якась сила м'яко і плавно заземлює вас, дає грунт під ногами і натякає "роби надовго і якісно". Але ви можете зіткнутися з невірою в себе, труднощами. Можуть бути відчуття, що ви не професіонал, самозванець, бажання ніколи не реалізуються", - вважає астролог.

За словами Аріни Артурівни, в цей період у Вашому житті можуть відбуватися такі події:

винагорода за працю в минулому

штрафи за прогуляні уроки і роботу

погіршення відносин

проблеми з законом

турбота про старших, хворих

погіршення здоров'я, падіння імунітету і загального енергетичного рівня, якщо не дотримуватися дисципліни, режиму сну і харчування

Сонце в квадратурі з Ураном c 3 по 10 серпня

Це час романтичного настрою, вам захочеться емоцій і пригод. Ваш звичайний розпорядок або плани порушить погода, зовнішні фактори або несподівані обставини.

"Можливо, вас охопить жага свободи або незалежності. У цей час можуть осяяти геніальні інсайти, і здається, що за тиждень ви прожили інтенсивне десятиліття і стали в два рази молодше, в гіршому випадку можливі скачки самооцінки, внутрішня трансформація: "нудно, і тепер не знаю, чого хотіти", - вважає астролог.

Але з іншого боку, вам може ставати моторошно нудно і тому вас буде тягнути на різного роду авантюри і пригоди. Колишнє оточення тисне, хочеться все і відразу, порушити старе, розірвати старі зв'язки: особисті, дружні, бізнесові і почати з нуля нове.

"У цей період можуть бути перебої з електрикою через високу напругу, вибухати лампочки, частіше звичайного зависають програми і техніка, перегорають гаджети і може вдарити струмом", - додала Аріна Артуровна.

Венера в опозиції з Нептуном

У такому положенні планети будуть перебувати з 5 по 17 серпня. Цьому часу притаманні легкий смуток, мрія про щось нездійсненне.

"Ілюзії перетворюються на розчарування. Особливу небезпеку становить вода. Стирається почуття міри і реальності зі сфери грошей і/або відносин, світ ніби розкриває таємні пороки, створює інтриги", - вважає астролог.

За словами Аріни Артурівни, якщо ви прокачані і пропрацювали свої пороки, чудесним чином створюються пригоди у сфері відносин або фінансові авантюри, відкриваються несподівані джерела доходу, зростаються "каламутні" схеми і проекти. Є висока ймовірність щедрих подарунків. Можливо нове захоплення в сфері мистецтва або закоханість в море (сон, мрію).

Цьому періоду притаманні:

зради і брехня

плітки, інтриги

розчарування

шалена закоханість,

рожеві окуляри в будь-якій сфері життя

фінансові втрати через неуважність або обмани (шахраї, фінансові піраміди, біткоіни і т. д.)

алкогольні, харчові та наркотичні отруєння

небезпека на воді

Молодик у Леві

Ця подія відбудеться 8 серпня о 16: 50. Астролог каже, що в цей період сприятливо залучати до своєї особи увагу, справляти враження, закохуватися, фліртувати.

"Це найкращий час для починань бізнесу в сфері розваг, організацій заходів, відпочинку, навчання, творчості. Справи в цей період йдуть успішно, оскільки такий місяць підсилює організаторські здібності і спрагу дій. Добре працює голова. Люди легко схоплюють ідеї, пропозиції що-небудь зробити або організувати. Нерідко проявляється азарт, ви готові піти на ризик, якщо відчуєте, що можете виграти", - впевнена Аріна Артуровна.

Молодик у Леві - сприятливий час для занять з дітьми, репетиторства і пошуку навчальних закладів, підготовки до школи. Добре відкриваються і розвиваються в цей період творчі таланти як у дітей так і дорослих.

Молодик буде благотворним для таких дій:

спекуляцій на ринку і трейдингу

нових знайомств, зав'язування дружніх відносин, встановлення корисних контактів

заходів щодо зміцнення престижу і авторитету в найближчому оточенні, презентацій, виставок, аукціонів, світських раутів, візитів, прийомів гостей, показів

культурних заходів, відвідування театру, кіно, стадіонів

полювання та спорту

покупки ювелірних виробів, прикрас і коштовностей, подарунків для своїх коханих і близьких

стрижки та лікування волосся

Меркурій в Діві

Ця подія відбуватиметься з 12 по 30 серпня.

"Період хороший для того, щоб привести всі свої справи і рахунки в порядок. На переговорах і зустрічах рекомендується говорити по суті, без зайвої води. Вам варто згадати про справи та обов'язки, і почати вже працювати або посилено зайнятися пошуком роботи, якщо ви безробітний. Псевдопіар або фальшива обгортка розпізнається за версту", - вважає Аріна.

В цей час цінується конкретна і чітка інформація, яка, навіть незважаючи на те, що надходить з перевірених джерел, перевіряється ще раз, іноді і не раз або збирається з різних джерел, аналізується. Ніхто вам на слово не повірить і на емоції або провокації навряд чи піддасться.

Сприятливий цей час для:

пошуку ділових контактів

зборів і нарад, планування

складання звітів, інвентаризації, наведення порядку

здачі аналізів і проходження обстеження по здоров'ю

пошуку експертів у своїй ніші

пошуку потрібних медичних фахівців

консультацій та консультування

найму на роботу співробітників або пошуку домашнього персоналу

пошуку роботи

Венера в Терезах

Ця подія відбуватиметься з 16 серпня по 10 вересня.

Прекрасний час для з'ясувань відносин, укладення різного роду партнерств, договорів та реєстрації офіційних відносин.

"Під час такого транзиту люди краще розуміють один одного, мотиви вчинків, легше йдуть на компроміс, а в разі розбіжностей прагнуть до примирення, щоб зберегти хороші відносини. На перший план виходить бажання спілкування на душевній основі, прагнення знайти розуміння в співрозмовнику.

Нове знайомство в цей період може говорити або про можливість ділового партнерства, або про початок відносин, які можуть привести до укладення офіційних відносин.

Сприятливий цей час для:

пропозицій про співпрацю, колаборацій

презентацій, світських тусовок, будь-яких заходів, пов'язаних з мистецтвом, модою, красою

організації богемних заходів і богемного способу життя

реєстрації відносин і заручин, пропозицій

судових процесів і владнання конфліктів

мирових угод і пактів

укладання шлюбних договорів, ділових договорів і т. д.

Ретроградний Уран

З 16 серпня починається період ретроградного Урану, триватиме він до 21 січня.

У цей час рекомендується:

ламати стереотипи

впроваджувати інноваційні технології у свою справу

раптові осяяння і оригінальні рішення якихось застарілих проблем

значні зміни у своєму житті - зміна роботи, переїзд, початок нових відносин або рішучий розрив колишніх зв'язків - тих, що стали в тягар

сміливі експерименти дослідження, відкриття

несподівані події

Не рекомендуються під час ретроградного Урану:

консервативність

перешкодження впровадження IT-технологій

обмеженість мислень і вчинків

примітивні методи вирішення проблем

перешкоджання кардинальним змінам в житті

невміння підлаштовуватися і бути варіативним

Опозиція Юпітера і Сонця з 16 по 25 серпня

За словами астролога, з одного боку ви можете відчувати загальну атмосферу удачі і благоденства. Відкриваються нові двері, з'являються шанси, ростуть ваші впевненість і самооцінка, прискорюється розвиток, зміцнюється віра в себе, хочеться допомагати і займатися благодійністю.

З іншого боку - вас починають долати моральні терзання: "Мене цінують або знецінюють? Навіщо я живу? Що я тут роблю? Яке моє призначення? Хороша я мама, дружина? Чи успішний я бізнесмен? Чи на тому я шляху? Чи достатньо хороший у своїй справі або як друг, чоловік, товариш, компаньйон?

Ви можете опинитися в сократівській позі "я вище всієї цієї рутини", закинувши звичайні справи, фанатієте від якоїсь однієї ідеї, відкидаючи інші можливості, ігноруючи практичний сенс того, що відбувається.

Вас розриває на частини, хочеться кудись втекти, полетіти, виїхати, від звичних обов'язків, зовсім втрачає цінність те, що раніше було важливим, але з'являються нові інтереси, які раніше здалися б маренням.

У цей час можуть виникати:

проблеми з законом

ображене самолюбство

чорний піар

конфлікти, затяті з'ясування відносин

втрата репутації

крах кар'єри

завищені нездійснені очікування від себе, людей і т. д.

Повня 22 серпня о 15:02

"Хороший день для переїзду, зміни місця проживання. Сприятливий для сімейних культурних заходів та інтелектуальних заходів. Хороший день для залагодження конфліктів, а також для обговорення сімейних та особистих планів. Можливе зачаття", - вважає експерт.

Що чекає у сфері бізнесу

Вірогідний короткочасний успіх у фінансових спекуляціях, особливо в результаті угод з нерухомості, у сфері послуг. У цей день добре намічати плани, можливе відкриття нових перспектив. Успіх у далеких відрядженнях і поїздках.

Здоров'я

В цей час підвищується апетит, з'являється схильність до переїдання, зловживання жирною їжею. Слід поберегти печінку. У людей, схильних до алергії, можливі висипання. День не підходить для початку боротьби із зайвою вагою.

