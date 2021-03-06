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Астролог назвала знаки Зодиака, здоровью которых грозит опасность в марте

Новина українською → Суббота 06 марта 2021 05:30
Астролог назвала знаки Зодиака, здоровью которых грозит опасность в марте Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 расскажет, каким знакам Зодиака следует поберечь здоровье, и какие опасности могут их подстерегать в первый месяц весны.

Гороскопом на март 2021 года поделилась украинский астролог Арина Артуровна.

Близнецы

Есть вероятность неприятностей со здоровьем во второй половине месяца. Вам следует в это время особенно внимательно относиться к любым недомоганиям, одеваться по погоде, провести профилактические мероприятия и укрепить иммунитет, чтобы не обострились хронические и психические заболевания. Ни в коем случае не затягивайте с визитом к врачу, если плохо себя чувствуете.

Дева

У Дев также могут возникнуть трудности со здоровьем - легкие недомогания и вирусные инфекции. Но астролог уверена, что вы с легкостью справитесь с ними, главное в это время хорошо высыпаться, соблюдать режим дня и принимать витамины.

Козерог

В марте обострятся болезни, возможны простуды, воспалительные заболевания. Также возможно срочное хирургическое вмешательство, например, в связи с травмой или острым аппендицитом. Хорошо предпринять какие-то действия по улучшению и укреплению своего иммунитета: записаться в тренажерный зал, посетить сеансы массажа, спа, начать бегать по утрам.

Водолей

Самочувствие может подвести Водолеев в первой и третьей декадах марта. В это время следует поберечь свое здоровье, не заниматься самолечением, следовать всем советам врачей. Кроме того, третья декада - время повышенной травмоопасности и ДТП.

Ранее Арина Артуровна также рассказала про самые важные астрологические события марта 2021, которые подарят каждому из нас шансы на успех.

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