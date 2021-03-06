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Астролог назвала знаки Зодіаку, здоров'ю яких загрожує небезпека у березні

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 05:30
Астролог назвала знаки Зодіаку, здоров'ю яких загрожує небезпека у березні Гороскоп на березень 2021 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 розповість, яким знакам Зодіаку слід поберегти здоров'я, і які небезпеки можуть підстерігати в перший місяць весни.

Гороскопом на березень 2021 року поділилася український астролог Аріна Артуровна.

Близнюки

Є ймовірність неприємностей зі здоров'ям у другій половині місяця. Вам слід у цей час особливо уважно ставитися до будь-яких погіршень здоров'я, одягатися по погоді, провести профілактичні заходи і зміцнити імунітет, щоб не загострилися хронічні та психічні захворювання. Ні в якому разі не затягуйте з візитом до лікаря, якщо погано себе почуваєте.

Діва

У Дів також можуть виникнути труднощі зі здоров'ям - легкі нездужання і вірусні інфекції. Але астролог впевнена, що ви з легкістю впораєтеся з ними, головне в цей час добре висипатися, дотримуватися режиму дня і приймати вітаміни.

Козеріг

У березні загостряться хвороби, можливі застуди, запальні захворювання. Також можливе термінове хірургічне втручання, наприклад, у зв'язку з травмою або гострим апендицитом. Добре почати якісь дії щодо поліпшення і зміцнення свого імунітету: записатися в тренажерний зал, відвідати сеанси масажу, спа, почати бігати вранці.

Водолій

Самопочуття може підвести Водоліїв у першій та третій декадах березня. В цей час варто поберегти своє здоров'я, не займатися самолікуванням, слідувати всім порадам лікарів. Крім того, третя декада - час підвищеної небезпеки травмування і ДТП.

Раніше Аріна Артуровна також розповіла про найважливіші астрологічні події березня 2021, які подарують кожному з нас шанси на успіх.

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