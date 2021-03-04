Астролог назвала знаки Зодиака, которые встретят вторую половинку уже в марте

Дева

Дев в марте захватят неистовые чувства и эмоции, возможно, вы даже встретите свою любовь или партнера по жизни. Бизнес-партнерства также будут складываться удачно, основа которых будет составлять доверие и вдохновение идеей.

Начало весны - благоприятное время для рекламы, юридических дел, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки и для любых культурных мероприятий.

Весы

У Весов в марте могут завязаться романтические связи с коллегами по работе. Кроме того в рабочей среде может наладиться климат, завязаться дружеские отношения. Также будут возможности изменить условия труда на более выгодные и комфортные.

Представителям знака Зодиака стоит заняться своим здоровьем, восстановить эмоциональное и физическое состояние. Если вам предстоят любые хирургические вмешательства, то они пройдут весьма успешно.

Скорпион

В марте Скорпионов ждут увлекательные поездки, посещение выставок презентаций, обучение, участие в семинарах и конференциях, интересная увлекательная информация, приятные встречи и знакомства, которые могут перерасти в любовные.

Личная жизнь будет связана с квартирными вопросами. Здесь можно достаточно успешно решить вопрос с проживанием, быстро улучшить условия, переехать к своему партнеру. Март станет для вас временем романтики, теплых отношений с домашними, увлечений и любовных приключений.