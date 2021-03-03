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Эти знаки Зодиака в марте ждут грандиозные перемены: счастливчиков только трое!

Новина українською → Среда 03 марта 2021 05:30
Эти знаки Зодиака в марте ждут грандиозные перемены: счастливчиков только трое! Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 сулит трем знакам Зодиака важные перемены и достижения в любви, деньгах, карьере. Кто эти счастливчики - читайте далее в нашем материале.

Каким знакам Зодиака в марте посчастливится поменять свою жизнь рассказала украинский астролог Арина Артуровна.

Телец

В марте вы сможете установить важные отношения со статусными или важными людьми. Это время, когда сбываются некоторые мечты и надежды. С друзьями устанавливаются теплые доверительные отношения, возможно сотрудничество с кем-либо из друзей, также возможны романтические отношения в дружеском кругу.

В это время вы сможете найти спонсора или покровителя, который даст деньги на какой-то проект или для продвижения стартапа.

Козерог

Ваши умственные способности и предприимчивость в марте усилятся в разы, будут легко завязываться контакты и деловые отношения, повысится подвижность. Отлично будут складываться организационные дела.

Март - благоприятный период для встреч, поездок, командировок, внедрения новых идей и разработок, оформления бумаг. Возможно, кому-то из близких или родственников понадобится ваша помощь.

Рыбы

В марте Рыбам будет везти во многих сферах жизни. Возможно осуществление и реализация ваших планов, мечт и целей. В это время могут появиться покровители, спонсоры, надежные друзья, которые помогут решить ваши проблемы.

Время благоприятно для организации любых предприятий и мероприятий, коллабораций, создания и вступления в разного рода акционерные общества и общественные организации, также благоприятно для политики, удаленной работы, IT и любых мероприятий в онлайне.

Ранее астролог рассказала, что ждет все знаки Зодиака в марте в любви, финансах, карьере и здоровье.

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