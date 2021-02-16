UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Астролог назвала взрывоопасное событие, которое будет влиять на нас до конца года

Автор: Светлана Мащенко

Астролог рассказала про важнейшее событие, которое начнется во второй половине февраля, и будет оказывать влияние на каждого из нас в долгосрочной перспективе. Для кого этот период будет удачливым, а для кого - не очень - читайте в нашем материале.

Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна. Эксперт дала каждому из нас советы, как правильно прожить непростой период

По словам астролога, 17 февраля начинается аспект-борьба старого и нового - квадратура Сатурна - Урана. И это событие будет действовать на протяжении всего года.

Арина Артуровна говорит, что поскольку аспект составляют медленные планеты, выражен он будет в большинстве случаев - фоново и имеет накопительный эффект с последующими взрывоопасными последствиями.

"В феврале начнется завязка и развитие ситуации, в июне последует кульминация и в декабре ситуация получит свою развязку и последствие. Это конфронтация между новыми идеями и устоявшимися традициями, которых придерживаетесь вы и ваше окружения. Борьба между старым и новым", - рассказывает эксперт.

В это время важно понять, что одна система не должна подавлять другую. Власть, опыт, традиции, старые устои и обязанности Сатурна вступят в борьбу с реальностью, новыми технологиями, открытиями и планами на будущее.

"Для бизнеса это период конфликта между необходимостью новых методов и технологий с вашими консервативными, устоявшимися взглядами. Он требует от вас конструктивных перемен, иначе события начнут развиваться непредсказуемо и опасно", - добавила астролог.

А вот в личных отношениях аспект может проигрываться требованием личной свободы и отходом от обязательств и договоренностей. Отсутствие ответственности будет бороться с необходимостью выполнения обязательств по отношению к партнеру.

Ранее астролог также предупредила про влияние такого важного события, как переход Венеры в знак Водолея.

А вот украинский таролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака до конца этой недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины гороскоп
Читайте также
Глоба назвал главных везунчиков недели среди знаков Зодиака: возьмут от жизни максимум!
Проблемы начнут отступать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 15 по 21 февраля
Прогноз погоды