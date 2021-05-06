Астролог назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас

Меркурий в Близнецах с 4 мая

По словам эксперта, Меркурий совершил переход в знак Зодиака Близнецы 4 мая и останется там с учетом ретроградности до 11 июля.

Астролог говорит, что в это время успех ждет в коммерции, переговорах, логистике, посредничестве, поездках, журналистике, консалтинге, СМИ. Благоприятный период для любых переписок, бюрократии, выступлений, поскольку максимальна контактность с внешним миром и гаджетами.

"Легкая обучаемость (повышение квалификации, иностранные языки, подготовка к экзаменам), сверхскорость оперативной памяти мозга, объективность и беспристрастность суждений, включен режим мультизадачности", - добавила Арина Артуровна.

Среди недостатков этого периода можно назвать такие:

скучно заниматься одной темой долго

не видно общей картины ситуации

аккумуляция всех сплетен

сложно приоритизировать информацию

вранье и неполная подача информации

много пустой болтовни, нет стратегии

безответственность по отношению к словам

трудно спрогнозировать и понять выгоду от знакомств и связей

количество информации преобладает над качеством

Венера в Близнецах с 9 мая по 2 июня

Это время принесет новизну в отношения, которые будут восприниматься, как способ интересного времяпрепровождения. Чувства будут рациональны, в какой-то мере поверхностны, душу не терзают.

"Кто-то начнет любить ушами и непрочь поговорить о чувствах. Любовь в это время должна быть игрой и непрекращающимся флиртом. Когда чувства сводятся только к быту, отсутствует интеллектуальный контакт, может стать очень скучно, а скука - главная причина угасания чувств. Склонность к мимолетным и ярким впечатлениям", - рассказывает эксперт.

Такая Венера хочет быть со всеми и не отягчать себя ни дружескими, ни глубокими отношениями. Хочется предаваться воспоминаниям о душевных беседах и встречах. Может возникать яркое желание спонтанных интимных связей без намерения продолжения. Вообще не стоить верить ни словам, ни обещаниям, которые даются в это время.

В финансах могут быть траты на разный незначащий бред, при этом желания рациональные и хорошо объяснимые.

"Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам - можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Контролировать финансы - иначе бесследно испарятся и "не помню куда", "не знаю зачем". Не стоит давать деньги в долг под честное слово", - рекомендует эксперт.

Новолуние в Тельце в соединении с Черной луной 11 мая

В этот период могут выйти на поверхность пороки, желания, амбиции, тревоги, обостренное чувство самолюбия. Также в этот период усилится жадность, алчность и магнетическая сексуальность, захочется удовлетворить все свои плотские желания. Может теряться чувство меры и реальности, бросать от страха бедности до транжирства и чрезмерного гедонизма.

Плюсы такого новолуния:

влюбленность, море энергии и творческое вдохновение,

яркая симпатия вспышкой, которая быстро прошла (помутнение)

инсайты, интуиция, вещие сны

понимание и обостренное чутье

супертактильная чувственность со "своим" человеком

Минусы новолуния 11 мая:

тревога, страхи, возникновение нелепых ситуаций, из-за которых может быть очень стыдно и обидно

публичные признания в своей ничтожности и профессиональной некомпетентности

общество бесит и выводит на эмоцию

черный пиар

кошмары

финансовые потери из-за жадности

инвестиции в мыльный пузырь и карточный домик

14 мая Юпитер совершит ингрессию в Рыбы

Планета пробудет в знаке Зодиака до 28 июля. Астролог советует все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего оставить позади. Следует разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий.

"Юпитер в Рыбах будет занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей. Счастье может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться", - говорит Арина Артуровна.

Плюсы Юпитера в Рыбах:

принесет успех людям, которые находятся за границей или далеко от дома

выгода от международных партнеров и дел

встреча, знакомство с мужчиной издалека или муж-иностранец

покровительствует юристам, дипломатам, обучению за рубежом, элитарному и статусному образованию

сильное воображение и вдохновение, милосердие, филантропия

пророческий дар, тяга к путешествиям

помощь в эмиграции и дальним переездам

оказывает анонимные услуги и скрыто благодетельствует другим

способность превращать врагов в друзей

удовлетворение от самоизоляции

Минусы периода:

самообман, романтизм, идеализм, чрезмерное воображение

несправедливость, обидчивость, утопизм

приходится отказываться от внешних наград и почестей

множество ситуаций изоляции, сплетен, интриг

риск попасть в любую зависимость

"вранье во благо"

предательство

Разворот Сатурна в ретроградное движение (19 мая - 15 октября)

В это время появится возможность исправить старые ошибки, проанализировать долгосрочные цели, подкорректировать план реализации реорганизации предприятия, увольнение сотрудников, перепланировать дела, профессиональные цели, совершенствоваться духовно, пользуясь накопленной сатурнианской мудростью.

Астролог рекомендует отказаться от легкомысленного поведения, ветрености, жадности, алчности, направляя лучшие черты характера и нрава на благо своего же продвижения вперед и вверх.

Появится возможность повышения профессиональной квалификации. Стоит убрать все старое и отжившее свое (вещи, отношения, работу и т. д.), позаботиться о старших людях, родных и близких. Все усилия, направленные на достижение как профессионального, так и общественного положения, нужно базировать лишь на опыте прошлого.

Не рекомендуется во время ретроградного Сатурна:

приступать к новым делам, когда возникают какие-либо идеи и возможности их осуществления

не соблюдать правила и законы

игнорировать старый опыт и дисциплину

подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки

проявлять неуважение к старшим и высшим по опыту/званию и т. д.

20 мая ингрессия Солнца в Близнецах

"В это время происходит интеллектуальный "оргазм". Общество становится более разговорчивым, кто-то стремится к знаниям или просто к информации, пустым разговорам, сплетням, обмываниям косточек друзьям и знакомым. Поэтому этот период благоприятен для учебы, самообразования, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ, обучению иностранным языкам и повышению квалификации", - прогнозирует Арина Артуровна.

Благоприятный период для поездок, командировок, а также деятельности, связанной с посредничеством, коммерцией, рекламой, пиаром, SMM, маркетингом, СМИ, издательством, писательством, журналистикой.

26 мая лунное затмение (полнолуние) в Стрельце

Суперлуние этого года произойдет 26 мая в 14:18 и будет сопровождаться полным лунным затмением. Открывается коридор затмений и продлится он до 10 июня - дня солнечного затмения.

"Коридор затмений будет характеризоваться повышенной вспыльчивостью, артериальным давлением, эмоциональностью, разноплановыми сбоями, импульсивностью решений, изменением курса в отношения, личных мотивациях и профессиональной деятельности. Обычно этому предшествуют вскрывшиеся нюансы и новые детали", - добавила астролог.

Рекомендуется в это время:

ориентироваться на перспективу, решать юридические и правовые вопросы

менять мышление, догмы, паттерны

делать прогнозы (ставки, жизнь, ситуации, финансы), делать инвестиции, совершать деловые поездки

пиар, работа над личным брендом

стоит обратиться к ментору, влиятельной (ментально или на физике) личности

заниматься научной и творческой работой

отправляться в длительные или заграничные поездки, но там, где вы уже были или хорошо знакомые места

планировать будущее

философский подход к ситуации, возможен возврат к прежним принципам, умозаключениям, выводам

придерживаться принципа "подумал - сделал, сказал - реализовал", иначе уйдете в состояние "жду", "мечтаю", что спалит весь ваш потенциал и энергию для реализации

быть честным с собой, окружающими, "правда в лоб"

гореть своей целью

Не рекомендуется во время суперлуния:

верить обертке, понтам и словам, спешить, хвастаться

раздутое самомнение уничтожит ваши перспективы

тянуть за собой слабых, задирать нос и повышать свою значимость - падать будет больно

лечить и оперировать область таза и бедер, желчный пузырь, тазобедренные суставы, растяжение связок и вывихи (за исключением скорой помощи), венозную систему и все, что связано с болезнями крови, печенью, щеками; нежелательны липосакции

делать поспешные выводы, принимать решения на эмоциях, бросать цель на полпути, предавать себя, свои принципы

Ретроградный Меркурий с 28 мая по 24 июня

Рекомендуется в этот период:

восстановление старых связей

возобновить контакт с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями

пересмотреть/решить недоработки/ вопросы по детям, обучению, земле и недвижимости

завершить начатые проекты, доработка и переделка чего-либо

пересдать предметы, закрыть "хвосты"

навести порядок: дома, на работе, в голове

вынашивать и обдумывать идеи, а на директном (прямом) движении начать их реализацию

встретить старых знакомых

найти потерянные документы либо вещи

Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия