Астролог назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас

Астролог рассказала про самые важные события мая 2021, которые будут тем или иным образом управлять нашей с вами жизнью. Транзиты планет, новолуние, полнолуние и другие астрологические периоды будут оказывать влияние на отношения с близкими, финансовую сферу, здоровье и самочувствие. В чем особенность и судьбоносность этих периодов - читайте ниже в нашем материале.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
По словам эксперта, Меркурий совершил переход в знак Зодиака Близнецы 4 мая и останется там с учетом ретроградности до 11 июля.
Астролог говорит, что в это время успех ждет в коммерции, переговорах, логистике, посредничестве, поездках, журналистике, консалтинге, СМИ. Благоприятный период для любых переписок, бюрократии, выступлений, поскольку максимальна контактность с внешним миром и гаджетами.
"Легкая обучаемость (повышение квалификации, иностранные языки, подготовка к экзаменам), сверхскорость оперативной памяти мозга, объективность и беспристрастность суждений, включен режим мультизадачности", - добавила Арина Артуровна.
Среди недостатков этого периода можно назвать такие:
Это время принесет новизну в отношения, которые будут восприниматься, как способ интересного времяпрепровождения. Чувства будут рациональны, в какой-то мере поверхностны, душу не терзают.
"Кто-то начнет любить ушами и непрочь поговорить о чувствах. Любовь в это время должна быть игрой и непрекращающимся флиртом. Когда чувства сводятся только к быту, отсутствует интеллектуальный контакт, может стать очень скучно, а скука - главная причина угасания чувств. Склонность к мимолетным и ярким впечатлениям", - рассказывает эксперт.
Такая Венера хочет быть со всеми и не отягчать себя ни дружескими, ни глубокими отношениями. Хочется предаваться воспоминаниям о душевных беседах и встречах. Может возникать яркое желание спонтанных интимных связей без намерения продолжения. Вообще не стоить верить ни словам, ни обещаниям, которые даются в это время.
В финансах могут быть траты на разный незначащий бред, при этом желания рациональные и хорошо объяснимые.
"Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость часто приводят к материальным убыткам - можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Контролировать финансы - иначе бесследно испарятся и "не помню куда", "не знаю зачем". Не стоит давать деньги в долг под честное слово", - рекомендует эксперт.
В этот период могут выйти на поверхность пороки, желания, амбиции, тревоги, обостренное чувство самолюбия. Также в этот период усилится жадность, алчность и магнетическая сексуальность, захочется удовлетворить все свои плотские желания. Может теряться чувство меры и реальности, бросать от страха бедности до транжирства и чрезмерного гедонизма.
Плюсы такого новолуния:
Минусы новолуния 11 мая:
Планета пробудет в знаке Зодиака до 28 июля. Астролог советует все глобальные цели, задачи и планы дальнего будущего оставить позади. Следует разобраться в мелочах, чтоб не запутаться и не "уехать" мозгами в мир грез и иллюзий.
"Юпитер в Рыбах будет занят вечными поисками истины в космических закономерностях. В практической, повседневной жизни порой страдает из-за своей ультрадоброты и чрезмерной идеализации людей. Счастье может принести лишь верный и преданный друг, партнер, единомышленник, на которого можно опираться в трудную минуту жизни, кому можно довериться", - говорит Арина Артуровна.
Плюсы Юпитера в Рыбах:
Минусы периода:
В это время появится возможность исправить старые ошибки, проанализировать долгосрочные цели, подкорректировать план реализации реорганизации предприятия, увольнение сотрудников, перепланировать дела, профессиональные цели, совершенствоваться духовно, пользуясь накопленной сатурнианской мудростью.
Астролог рекомендует отказаться от легкомысленного поведения, ветрености, жадности, алчности, направляя лучшие черты характера и нрава на благо своего же продвижения вперед и вверх.
Появится возможность повышения профессиональной квалификации. Стоит убрать все старое и отжившее свое (вещи, отношения, работу и т. д.), позаботиться о старших людях, родных и близких. Все усилия, направленные на достижение как профессионального, так и общественного положения, нужно базировать лишь на опыте прошлого.
Не рекомендуется во время ретроградного Сатурна:
"В это время происходит интеллектуальный "оргазм". Общество становится более разговорчивым, кто-то стремится к знаниям или просто к информации, пустым разговорам, сплетням, обмываниям косточек друзьям и знакомым. Поэтому этот период благоприятен для учебы, самообразования, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ, обучению иностранным языкам и повышению квалификации", - прогнозирует Арина Артуровна.
Благоприятный период для поездок, командировок, а также деятельности, связанной с посредничеством, коммерцией, рекламой, пиаром, SMM, маркетингом, СМИ, издательством, писательством, журналистикой.
Суперлуние этого года произойдет 26 мая в 14:18 и будет сопровождаться полным лунным затмением. Открывается коридор затмений и продлится он до 10 июня - дня солнечного затмения.
"Коридор затмений будет характеризоваться повышенной вспыльчивостью, артериальным давлением, эмоциональностью, разноплановыми сбоями, импульсивностью решений, изменением курса в отношения, личных мотивациях и профессиональной деятельности. Обычно этому предшествуют вскрывшиеся нюансы и новые детали", - добавила астролог.
Рекомендуется в это время:
Не рекомендуется во время суперлуния:
Рекомендуется в этот период:
Не рекомендуется в период ретроградного Меркурия
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