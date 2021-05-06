Астролог назвала доленосні події травня, які принесуть зміни кожному з нас

Астролог розповіла про найважливіші події травня 2021, які будуть тим чи іншим чином керувати нашим з вами життям. Транзити планет, молодик, повний місяць і інші астрологічні періоди будуть впливати на відносини з близькими, фінансову сферу, здоров'я і самопочуття. У чому особливість і доленосність цих періодів - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це нам розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.
За словами експерта, Меркурій здійснив перехід в знак Зодіаку Близнюки 4 травня і залишиться там з урахуванням ретроградності до 11 липня.
Астролог каже, що в цей час успіх чекає в комерції, переговорах, логістиці, посередництві, поїздках, журналістиці, консалтингу, ЗМІ. Сприятливий період для будь-яких листувань, бюрократії, виступів, оскільки максимальна контактність із зовнішнім світом і гаджетами.
"Легка здатність до навчання (підвищення кваліфікації, іноземні мови, підготовка до іспитів), надшвидкість оперативної пам'яті мозку, об'єктивність і неупередженість суджень, включений режим мультизадачності", - додала Аріна Артуровна.
Серед недоліків цього періоду можна назвати такі:
Цей час принесе новизну у стосунки, які будуть сприйматися, як спосіб цікавого проведення часу. Почуття будуть раціональні, в якійсь мірі поверхневі, душу не терзають.
"Хтось почне любити вухами і захоче поговорити про почуття. Любов в цей час повинна бути грою і безперервним фліртом. Коли почуття зводяться тільки до побуту, відсутній інтелектуальний контакт, може стати дуже нудно, а нудьга - головна причина згасання почуттів. Схильність до швидкоплинних і яскравих вражень", - розповідає експерт.
Така Венера хоче бути з усіма і не обтяжувати себе ні дружніми, ні глибокими відносинами. Хочеться віддаватися спогадам про душевні бесіди і зустрічі. Може виникати яскраве бажання спонтанних інтимних зв'язків без наміру продовження. Взагалі не варто вірити ні словам, ні обіцянкам, які даються в цей час.
У фінансах можуть бути витрати на різне незначуще марення, при цьому бажання раціональні і добре зрозумілі.
"Легковажне знайомство і зайва довірливість часто призводять до матеріальних збитків - можна стати жертвою шахраїв, шлюбних аферистів, різного роду альфонсів. Контролювати фінанси - інакше безслідно випаруються і" не пам'ятаю куди", "не знаю навіщо". Не варто давати гроші в борг під чесне слово", - рекомендує експерт.
У цей період можуть вийти на поверхню пороки, бажання, амбіції, тривоги, загострене почуття самолюбства. Також в цей період посилиться жадібність і магнетична сексуальність, захочеться задовольнити всі свої плотські бажання. Може втрачатися почуття міри і реальності, кидати від страху бідності до тринькання і надмірного гедонізму.
Плюси такого молодика:
Мінуси молодика 11 травня:
Планета пробуде в знаку Зодіаку до 28 липня. Астролог радить всі глобальні цілі, завдання і плани далекого майбутнього залишити позаду. Слід розібратися в дрібницях, щоб не заплутатися і не "виїхати" мізками в світ мрій і ілюзій.
"Юпітер в Рибах буде зайнятий вічними пошуками істини в космічних закономірностях. У практичному, повсякденному житті часом страждає через свою ультрадоброту і надмірну ідеалізацію людей. Щастя може принести лише вірний і відданий друг, партнер, однодумець, на якого можна спиратися у важку хвилину життя, кому можна довіритися", - говорить Аріна Артуровна.
Плюси Юпітера в Рибах:
Мінуси періоду:
У цей час з'явиться можливість виправити старі помилки, проаналізувати довгострокові цілі, підкоригувати план реалізації реорганізації підприємства, звільнення співробітників, перепланувати справи, професійні цілі, вдосконалюватися духовно, користуючись накопиченою сатурніанскою мудрістю.
Астролог рекомендує відмовитися від легковажної поведінки, вітряності, жадібності, направляючи найкращі риси характеру і вдачі на благо свого ж просування вперед і вгору.
З'явиться можливість підвищення професійної кваліфікації. Варто прибрати все старе і віджиле (речі, відносини, роботу і т. д.), подбати про старших людей, рідних і близьких. Всі зусилля, спрямовані на досягнення як професійного, так і суспільного становища, потрібно базувати лише на досвіді минулого.
Не рекомендується під час ретроградного Сатурна:
"У цей час відбувається інтелектуальний"оргазм". Суспільство стає більш балакучим, хтось прагне до знань або просто до інформації, порожніх розмов, пліток, обмивання кісточок друзям і знайомим. Тому цей період сприятливий для навчання, самоосвіти, складання іспитів, захисту дипломних робіт, навчання іноземним мовам і підвищенню кваліфікації", - прогнозує Аріна Артуровна.
Сприятливий період для поїздок, відряджень, а також діяльності, пов'язаної з посередництвом, комерцією, рекламою, піаром, SMM, маркетингом, ЗМІ, видавництвом, письменством, журналістикою.
Супермісяць цього року відбудеться 26 травня о 14:18 і буде супроводжуватися повним місячним затемненням. Відкривається коридор затемнень і триватиме він до 10 червня - дня сонячного затемнення.
"Коридор затемнень буде характеризуватися підвищеною запальністю, артеріальним тиском, емоційністю, різноплановими збоями, імпульсивністю рішень, зміною курсу у відносини, особистих мотиваціях і професійній діяльності. Зазвичай цьому передують нові нюанси і деталі", - додала астролог.
Рекомендується в цей час:
Не рекомендується під час супермісяцю:
Рекомендується в цей період:
Не рекомендується в період ретроградного Меркурія
Раніше астролог розповідала всім знакам Зодіаку, що зміниться для них в житті, кар'єрі, любові і прибутку.