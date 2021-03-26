Антициклон Маргарет несет в Украину приятную погоду, но осадки еще задержатся: где именно

Погода в центральных регионах 26 марта

В Винницкой и Днепропетровской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около -1... +2 градусов, в дневное время будет около +8... +11 градусов.

В Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, осадков не будет. Столбики термометров в ночное время будут колебаться между -2 и +1 градусов, днем прогнозируется от +7 до +10 градусов.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -3 градусов до нуля, в дневное время от +6 до +9 градусов.

Погода на Западе Украины 26 марта

Во Львовской и Тернопольской областях переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -3 градусов до нуля, днем от +7 до +10 градусов.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях тоже без осадков, ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью от -4 до -1 градуса, днем от +8 до +11 градусов.

В Ровенской и Волынской областях переменная облачность, без осадков. В ночное время термометры покажут 0... +3 градусов, днем ожидается от +6 до +9 градусов.

В Хмельницкой области аналогично - переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью от -3 градусов до нуля, днем от +6 до +9 градусов.

В Закарпатской области осадков не будет, прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров ночью покажут около -2... +1 градус, днем от +9 до +12 градусов.

Погода в северных регионах 26 марта

В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса, днем ожидается от +7 до +10 градусов.

В Сумской и Черниговской областях области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночное время будет колебаться между -3 градусами и нулем, днем от +6 до +9 градусов.

Погода на Востоке Украины 26 марта

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут -1... +2 градусов, днем от +7 до +10 градусов.

В Донецкой и Луганской областях облачно, тут прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от -2 до +1 градуса, в дневное время от +5 до +8 градусов.

Погода в южных регионах 26 марта

В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0... +3 градусов, днем от +7 до +10 градусов.

В Запорожской и Херсонской областях облачно, мокрый снег с дождем. Столбики термометров ночью будут колебаться в пределах -1... +2 градусов, днем ожидается от +5 до +8 градусов.

В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +5 градусов, в дневное время от +8 до +11 градусов.

В Крыму будет облачно, прогнозируется мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от нуля до +3 градусов, в дневное время от +5 до +8 градусов.