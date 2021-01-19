Ани Лорак похвасталась продуктивной работой в Киеве: это невозможно

Ани Лорак уже несколько дней находится в Киеве, куда, судя по всему, приехала для съемок очередного клипа. Артистка пока не рассказывает, на какую песню будет снят видеоряд, но это точно будет ее "личная история".

Прогулявшись по столице на выходных, Каролина провела очень "продуктивный понедельник", о чем и поспешила поделиться с фолловерами в Instagram.

"Вот бы все понедельники в этом году были такими же легкими и продуктивными. Январь перешел в активную стадию. А вы уже включились в работу?" - подписала кадры артистка.

На фото она предстала в любимом образе, который давно предпочитает в повседневной жизни, - кепке и оверсайз-одежде. На лице - минимум макияжа.

Ани Лорак похвасталась продуктивной работой (instagram.com/anilorak)

"Самый сильный сюжет для видео - личная история. Это непросто... Сложно проживать и невозможно сыграть", - рассказала Ани Лорак немногим ранее о своем клипе.

Каролина Куек (настоящее имя артистки) - уроженка Черновицкой области. В Киеве артистка жила с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Их брак длился с 2009 по 2019 год. А ранее артистка была в гражданском браке со своим продюсером Юрием Фалесой (с 1996 по 2004 год).

Какую именно личную историю поведает артистка в своей новой видеоработе, станет известно немногим позже.

Ранее мы писали, что в Киеве артистка примерила на себя кардинально новый образ блондинки.

Тем временем экс-супруг Каролины Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней пышногрудой брюнеткой и не стесняется хвастаться фото.