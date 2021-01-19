Ані Лорак похвалилася продуктивною роботою в Києві: це неможливо

Ані Лорак вже кілька днів перебуває в Києві, куди, судячи з усього, приїхала для зйомок чергового кліпу. Артистка поки не розповідає, на яку пісню буде знято відеоряд, але це точно буде її "особиста історія".

Прогулявшись по столиці на вихідних, Кароліна провела дуже "продуктивний понеділок", про що і поспішила поділитися з фоловерами в Instagram.

"От би всі понеділки в цьому році були такими легкими і продуктивними. Січень перейшов в активну стадію. А ви вже включилися в роботу?" - підписала кадри артистка.

На фото вона постала в улюбленому образі, якому давно віддає перевагу в повсякденному житті, - кепці і оверсайз-одязі. На обличчі - мінімум макіяжу.

Ані Лорак похвалилася продуктивною роботою (instagram.com/anilorak)

"Найсильніший сюжет для відео - особиста історія. Це непросто... Складно проживати і неможливо зіграти", - розповіла Ані Лорак трохи раніше про свій кліп.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я артистки) - уродженка Чернівецької області. У Києві артистка жила з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Їх шлюб тривав з 2009 по 2019 рік. А раніше артистка була в цивільному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Фальосою (з 1996 по 2004 рік).

Яку саме особисту історію повідає артистка у своїй новій відеороботі, стане відомо трохи пізніше.

Раніше ми писали, що у Києві артистка приміряла на себе кардинально новий образ блондинки.

Тим часом ексчоловік Кароліни Мурат Налчаджіоглу зустрічається з 24-річною пишногрудою брюнеткою і не соромиться хвалитися фото.