Ани Лорак изменила внешность и вернулась в Киев: фотодоказательство

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак появилась в Киеве с новой внешностью. Скандальная украинская артистка, которая уже несколько лет живет в Москве и гастролирует просторами Российской Федерации, зашла в столичный салон красоты, чтобы запостить оттуда очередное фото.

Доказательство тому появилось в Instagram-stories артистки. Судя по геотегу "Киев, Украина" и дате публикации (13 января), артистка вернулась на родину, дабы отпраздновать Старый Новый год.

Она примерила на себя образ блондинки, надев парик с эффектом "неряшливой укладки".

"Что скажете", - поинтересовалась она у подписчиков

Ани Лорак в Киеве (скрин: instagram.com/stories/anilorak)

Отметим, что в комментариях на странице в Instagram артистку постоянно забрасывают вопросами, когда же она приедет на родину с гастролями. Но Каролина не спешит с ответами.

Напомним, что в августе 2014 года активисты устроили драку перед выступлением Лорак в Одессе. Около сотни человек попытались попасть в ночной клуб, где выступала звезда. Это был один из последних концертов Лорак в Украине, после чего она окончательно переехала в Россию.

Во времена Революции Достоинства Ани Лорак призывала сидеть по домам, а потом выпустила клип на песню "Баллада о мальвах" с кровавыми кадрами с Майдана.

Ранее мы писали, что Ани Лорак показав трогательное с погибшим на войне старшим братом.

Тем временем экс-супруг Каролины Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней пышногрудой брюнеткой и не стесняется хвастаться фото.