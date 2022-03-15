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Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей беременной в Мариуполе

Автор: Светлана Мащенко

Анджелина Джоли показала всему миру фото погибшей в роддоме Мариуполя девушки, которая умерла спустя несколько дней вместе с неродившимся ребенком.

Голливудская звезда разместила в Instagram-stories очень красноречивый пост о трагедии.

Своим постом Джоли поддержала украинцев в их борьбе с путинской армией.

О смерти девушки с одного из фото после бомбежки роддома рассказала Ася Долина, журналист Голоса Америки.

"Первая беременная девушка из видео/фоторепортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", - написала она в Facebook.

Напомним, что при атаке на роддом и детскую больницу в Мариуполе 9 марта погибло три человека, в том числе ребенок.

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