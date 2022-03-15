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Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі

Автор: Світлана Мащенко

Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої в пологовому будинку Маріуполя дівчини, яка померла через кілька днів разом з ненародженою дитиною.

Голлівудська зірка розмістила в Instagram-stories дуже красномовний пост про трагедію.

Своїм постом Джолі підтримала українців у їхній боротьбі з путінською армією.

Про смерть дівчини з одного з фото після бомбардування пологового будинку розповіла Ася Долина, журналіст Голосу Америки.

"Перша вагітна дівчина з відео/фоторепортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, що при атаці на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі 9 березня загинуло три людини, в тому числі дитина.

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