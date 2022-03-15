Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої вагітної в Маріуполі

Анджеліна Джолі показала всьому світу фото загиблої в пологовому будинку Маріуполя дівчини, яка померла через кілька днів разом з ненародженою дитиною.

Голлівудська зірка розмістила в Instagram-stories дуже красномовний пост про трагедію.

"Перша вагітна дівчина з відео/фоторепортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три в Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", - написала вона в Facebook.

Про смерть дівчини з одного з фото після бомбардування пологового будинку розповіла Ася Долина , журналіст Голосу Америки.

Своїм постом Джолі підтримала українців у їхній боротьбі з путінською армією.

Нагадаємо, що при атаці на пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі 9 березня загинуло три людини, в тому числі дитина.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!